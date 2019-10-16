家屬低調治喪 網民請願嚴懲網絡欺凌 Sulli日記留言「痛苦」

【明報專訊】韓國女團f(x)前成員Sulli前日被發現在家中自殺身亡，終年25歲。Sulli生前被指患有嚴重抑鬱且飽受網上攻擊言論困擾，有韓媒報道，她在日記中寫下「痛苦」一詞，另有網民到總統府青瓦台請願，要求嚴懲網絡欺凌。Sulli離世後，其好友兼女歌手IU，宣布取消公開下月推出的新專輯預告片及造型照，似有意暫緩宣傳攻勢。

文：蘇珮欣

本月14日，Sulli被發現倒斃住所，韓國警方表示沒有他殺迹象，推測她為自殺，亦發現她的日記，其中有提到她心感痛苦，但仍無法確定為遺書。目前警方正安排驗屍找出死因。

Sulli所屬經理人公司S.M娛樂表示，Sulli的喪禮會依照家屬意願，不會對外公開，包括舉行的日子、時間及地點，甚至不會公開死者的遺照及靈堂照，一切低調進行。不過，昨日有韓國網媒無視家屬意願，公開相關詳情而捱轟，該篇報道現已刪除。為了安撫Sulli的粉絲，家屬昨今兩日於新村Severance醫院靈堂接受公眾弔唁，粉絲亦可透過靈堂網頁悼念偶像。

《惡評之夜》全面停播

韓國演藝界為悼念Sulli離世，昨日取消或延遲多個活動，包括與Sulli分屬同門的少女時代成員太妍，原定下周發行新專輯，昨宣布延期推出。Sulli主持的JTBC綜藝節目《惡評之夜》，昨日先是宣布取消周五播出，其後再表示會全面停播。f(x)成員也成為外界關注焦點，Amber取消近期工作後，今日會返抵韓國準備出席喪禮，Luna則因健康問題缺席音樂劇《Mamamia》本周末演出。

具荷拉難信噩耗淚流不止

另外，不少Sulli生前好友紛紛在網上發文悼念，前Kara成員具荷拉昨在Instagram上載多張兩人昔日合照，並稱眼淚無法停止，到現在還是無法相信。

Sulli另一閨密IU，為悼念故友昨宣布取消公開下月推出的新專輯預告片及造型照等。IU於2012年為Sulli創作的歌曲《桃子》，昨日一度重登韓國Melon音樂排行榜第26位。

Sulli過往的言論亦成為焦點，當中她在出道初期寫下的17項「死前必做願望清單」，首個願望是結婚，其餘包括太空旅遊、紋身、野外露營等，可惜結婚一事未能實現。

有報道指患有抑鬱症的Sulli輕生，與生前飽受網絡惡意留言攻擊撇不了關係，據悉昨日不少網民不但攻擊Sulli的f(x)舊隊友Victoria未有為她離世表態，還發起「洗白」Sulli行動，在網上大量搜索「Sulli我愛你」等關鍵詞，以求覆蓋過往「Sulli暴露」、「Sulli沒穿胸圍」等字眼，甚至有網民到青瓦台請願，要求加強處罰害死Sulli的惡意留言者，並要求政府修例嚴懲網絡欺凌。