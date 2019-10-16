安祖蓮娜祖莉《黑魔后2》挑戰上集佳績

【明報專訊】迪士尼歷史悠久，不論影視或動畫，藏品豐富，動畫拍成真人版，循環再用，一樣受歡迎，近年併購其他公司，娛樂王國進一步擴大；2019年還有兩月將盡，查看全球十大最高票房前5位，依次為《復仇者聯盟4：終局之戰》、《獅子王》、《蜘蛛俠：決戰千里》、《Marvel隊長》、《反斗奇兵4》及《阿拉丁》，除了《蜘》片要跟Sony分利益外，其餘全屬迪士尼旗下；值得一提的是，內地動畫《哪吒之魔童降世》憑接近50億人民幣收入，亦排在2019全球最高票房第8位，當然，內地製作若要挑戰迪士尼的領導地位，同志仍需努力。

迪士尼動畫變真人版 長拍長有

明日在港上映的《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil），正是由迪士尼動畫《睡公主》改編而成的真人版電影，《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）扮演黑魔后，《情迷紐約下雨天》艾莉芬寧（Elle Fanning）飾演愛洛公主，2014年上映時，全球大收7.5億美元（約58.5億港元），位列當年全球最高票房殿軍，順理成章開拍續集。《黑魔后2》除了原班人馬演出外，還邀請《不一樣的爸爸》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）及《被奪走的12年》哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）加盟，前者跟艾莉芬寧可說有緣，《不一樣的爸爸》正是艾莉胞姐狄高達芬寧（Dakota Fanning）主演，如今她又與米雪菲花大鬥演技。

上集幸福家庭 續集變單親媽媽

《黑魔后2》講述愛洛公主與菲臘王子結婚，她跟黑魔后的關係隨着王子之母英桂女王的介入，變得更為錯綜複雜，黑魔后跟英桂女王亦勢均力敵大鬥法。續集比上集更不惜工本在視覺特效方面，安祖蓮娜的黑魔后造型亦微調，她再次出動私人化妝師Toni G親自操刀，以1940年代女星瑪蓮德列治（Marlene Dietrich）的妝容為參考，安祖蓮娜每日埋位前，都要花上3小時化妝。

拍攝上集時，安祖蓮娜跟畢彼特（Brad Pitt）仍是荷李活令人稱羨的一對，兩人與6名子女共組幸福家庭，龍鳳胎幼女慧安（Vivienne）亦粉墨登場，在《黑魔后》客串一角，當時首映禮，一家人現身支持。2016年兩人驚傳離婚，為了爭取子女的撫養權，一度有各種傳聞；早前《黑魔后2》到世界各地宣傳，也只是子女伴在安祖蓮娜身邊。畢彼特主演的新片《星際任務》成績未如理想，在美國上映近月，票房都未過5000萬美元，未知安祖蓮娜可會步前夫後塵？

《黑魔后2》將於本月18日（周五）在美國開畫，新片對手包括活地夏里遜（Woody Harrelson）和愛瑪史東（Emma Stone）主演的《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap），《黑魔后2》能否保持上集佳績，快有分曉。