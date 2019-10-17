囡囡天生貪靚 愛丁字腳擺甫士 陳豪：一影相就「嚟料」

【明報專訊】陳豪昨日出席講座分享多年來由做咖啡供應商到有實體店的創業經驗，「因為不是每個概念，都能在生意上實行到，要行很多路」。雖然遇過挫敗，但他沒有放棄，「睇相佬說我沒得退休，拍戲和咖啡生意都不會放棄」。

親自為客人泡咖啡

至於尖沙嘴的咖啡實體店，陳豪透露因應目前社會環境，要待吉日才正式開張，這兩個月試業期間，人流比預期多，不想顧客等得太耐，會增加人手及機器。是否已有錢賺？他笑說：「不會貪心，見好就收，目前是正面。」他經常落舖打點，很樂意親自為客人泡咖啡，但不想大家因他而來，而是為飲到好咖啡而來。

陳豪與太太陳茵媺結婚快到「七年之癢」？陳豪笑言：「是呀，現在多了個BB（咖啡店）。我也慶幸現在才開店，早開的話，在資金各方面未籌備好，要做到收支平衡要計算精準。」他透露有開連鎖店的計劃，但視乎環境而定。

新劇煞科盡量陪妻兒

談到日前與陳茵媺打網球「放閃」，陳豪表示剛拍完新劇，盡量抽時間陪老婆仔女，碰巧屋企樓下網球場已維修妥當，就不要浪費設施，稍後等泳池也維修好，也會一家去享受天倫之樂。

對於3歲女兒Camilla日前挽着手袋擺丁字腳甫士影相，網民讚有媽咪影子。陳豪甜笑說：「天生的，無得好講，她很貪靚，又喜歡影相，一影相就『嚟料』；見到我們打扮出街，又會『嘩』一聲，見到靚的東西特別雀躍；她現在出街要自己揀衫，二仔就一定要gel頭。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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