新劇《Modern Love》 安妮夏菲維談情說愛

【明報專訊】懷有第2胎的安妮夏菲維（Anne Hathaway）上周挺着巨肚宣傳新劇《Modern Love》成為焦點，但其實她只是演出其中一集。《Modern Love》明日在亞馬遜的Prime Video上架，有評論指該劇每集一個單元，很似影視串流平台Netflix已播了3季的《隨意芝加哥》（Easy），後者由《非常盜》戴夫法蘭高（Dave Franco）、《Joker小丑》蘇絲比斯（Zazie Beetz）等主演，講述芝加哥不同人物在愛情、性愛、科技與文化的現代謎團中如何摸索前行。

8集單元 半小時故事

《Modern Love》本是《紐約時報》一個專欄，以徵稿形式刊登，主題圍繞不同形式的愛，一經採用，作者可獲得400美元（約3120港元）稿費。亞馬遜頻道正是選取了當中的故事改編拍成8集單元劇，每集半小時，拍過《初戀無限Jam》和《一切從音樂再開始》的尊卡尼（John Carney）擔任編導，而且幕前星光熠熠，除了安妮夏菲維外，還有《一百萬零一夜》狄夫柏圖（Dev Patel）、《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）、《教父3》安迪加西亞（Andy Garcia）、《盜墓迷城》莎蘇菲亞波提拉（Sofia Boutella），以及《邋遢女郎》（Fleabag）男星安德魯史葛（Andrew Scott）等。

安妮夏菲維演出的單元名為《Take Me as I Am, Whoever I Am》顧名思義就是想別人接受真正的自己，安妮扮演躁鬱症病人，希望找尋真愛。狄夫柏圖主演的《When Cupid Is a Prying Journalist》則講述一個交友app的CEO，被記者逼問他可曾真正投入一段感情，這段對話最終改變兩人的生活。另外，還有講述同志戀人收養無家可歸母親的孩子，以及孤獨女住客跟看更之間儼如父女的關係；每個單元都訴說現代人不同形式的愛。

賈樟柯監製新片 「王晶」導演

亞馬遜由電商踩過界娛樂事業，近年積極投資影視市場，內地除了電商龍頭阿里巴巴成立電影公司外，交友網陌陌幾年前也成立子公司進軍影壇，首部作品《不止不休》由《山河故人》導演賈樟柯監製，日前在後者創辦的平遙國際電影展上舉行記者會，並公開首條預告。

據悉《不止不休》以21世紀初為背景，講述在小鎮生活的青年，放棄安穩生活，志願當記者的他到北京闖蕩的故事。男主角白客在記者會上笑言，他是北漂之前當記者，主角卻相反。《不》片導演名叫王晶，跟香港人熟悉的導演同名同姓，據悉他一直在賈樟柯的團隊裏，獲讚年輕有才華。