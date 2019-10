新劇《Modern Love》 安妮夏菲維談情說愛

【明報專訊】懷有第2胎的安妮夏菲維(Anne Hathaway)上周挺着巨肚宣傳新劇《Modern Love》成為焦點,但其實她只是演出其中一集。《Modern Love》明日在亞馬遜的Prime Video上架,有評論指該劇每集一個單元,很似影視串流平台Netflix已播了3季的《隨意芝加哥》(Easy),後者由《非常盜》戴夫法蘭高(Dave Franco)、《Joker小丑》蘇絲比斯(Zazie Beetz)等主演,講述芝加哥不同人物在愛情、性愛、科技與文化的現代謎團中如何摸索前行。

8集單元 半小時故事

《Modern Love》本是《紐約時報》一個專欄,以徵稿形式刊登,主題圍繞不同形式的愛,一經採用,作者可獲得400美元(約3120港元)稿費。亞馬遜頻道正是選取了當中的故事改編拍成8集單元劇,每集半小時,拍過《初戀無限Jam》和《一切從音樂再開始》的尊卡尼(John Carney)擔任編導,而且幕前星光熠熠,除了安妮夏菲維外,還有《一百萬零一夜》狄夫柏圖(Dev Patel)、《娛樂揸Fit人》天娜菲(Tina Fey)、《教父3》安迪加西亞(Andy Garcia)、《盜墓迷城》莎蘇菲亞波提拉(Sofia Boutella),以及《邋遢女郎》(Fleabag)男星安德魯史葛(Andrew Scott)等。

安妮夏菲維演出的單元名為《Take Me as I Am, Whoever I Am》顧名思義就是想別人接受真正的自己,安妮扮演躁鬱症病人,希望找尋真愛。狄夫柏圖主演的《When Cupid Is a Prying Journalist》則講述一個交友app的CEO,被記者逼問他可曾真正投入一段感情,這段對話最終改變兩人的生活。另外,還有講述同志戀人收養無家可歸母親的孩子,以及孤獨女住客跟看更之間儼如父女的關係;每個單元都訴說現代人不同形式的愛。

賈樟柯監製新片 「王晶」導演

亞馬遜由電商踩過界娛樂事業,近年積極投資影視市場,內地除了電商龍頭阿里巴巴成立電影公司外,交友網陌陌幾年前也成立子公司進軍影壇,首部作品《不止不休》由《山河故人》導演賈樟柯監製,日前在後者創辦的平遙國際電影展上舉行記者會,並公開首條預告。

據悉《不止不休》以21世紀初為背景,講述在小鎮生活的青年,放棄安穩生活,志願當記者的他到北京闖蕩的故事。男主角白客在記者會上笑言,他是北漂之前當記者,主角卻相反。《不》片導演名叫王晶,跟香港人熟悉的導演同名同姓,據悉他一直在賈樟柯的團隊裏,獲讚年輕有才華。