中港台三段婚姻觸礁 賣樓畀錢內地嫩妻 劉永獨力撫養兩幼子

【明報專訊】1980年代憑亞視劇集《秦始皇》走紅的劉永昨日驚爆第三段婚姻失敗，跟較他年輕30歲的內地妻子黃麗燕離婚。現年68歲的劉永曾經歷三段中、港、台婚姻，第一任妻子是台灣藝人戴良純，第二任妻子黎燕珊，前者遭劉永毀容，黎燕珊離婚時雙方關係惡劣，她為保護一對子女而向法庭申請禁制令。2007年，劉永再婚娶黃麗燕，結婚12年，育有分別12歲與8歲兒子。今次離婚要分身家，劉永將內地的房產出售後分一半給前妻，以保兒子撫養權。

娛樂組

劉永承認跟黃麗燕「分開」，但未下式簽字離婚，他以「前妻」稱呼黃麗燕，表示兩人感情出現問題決定分開。據稱兩人於今年中分開生活，一對兒子在香港讀書，由劉永負責照顧，並表示一對兒子喜歡跟他一起生活。劉永的微博近幾個月來也有「一家四口」的生活照，看來他很重視兒子，不想小朋友受影響。

賣樓分身家給內地妻

被問及離婚是否涉第三者？劉永表示不清楚對方的狀况，分開後他們各有各生活，前妻不會來香港。有指其子向來由工人照顧，前妻甚少入廚，最愛打麻將，他承認曾為這些問題跟對方鬧不快。

劉永稱前妻沒有爭撫養權只想要錢，故賣掉中山的房產，分了一半錢給她，有幾百萬人民幣。劉永稱念在前妻為他生了兩個兒子，對她沒有怨言，不過兒子就讀國際學校，每月學費兩萬元，加上生活費，支出龐大，所以他仍要拼搏，目前主力內地幕前與製作工作，為方便返內地工作，以及接送兩子返學、放學，現居於上水。早前劉永先後拍電影《小Q》與《非分熟女》等，他希望在香港有更多工作機會。

唯一對黎燕珊感虧欠

經歷三段失敗婚姻，劉永感嘆對第二任妻子黎燕珊有所虧欠，指她是好媽咪。兩人當年在亞視合作，黎燕珊是首屆亞姐冠軍，合作電視劇戲假情真。他們於1992年結婚，2004年離婚，一對子女由黎燕珊獨力照顧，現在已長大成人。劉永與黎燕珊離婚時關係惡劣，但隨時間過去，近年劉永的社交平台也有分享跟前妻黎燕珊與一對子女的聚會照片。黎燕珊就前夫劉永再離婚，回應《明報》說：「別人的家事我不評論，至於過去的事，為了不影響一對子女，我以前不說，現在也不回應了！」黎燕珊年前曾在節目談及這段失敗婚姻說：「我幾乎忘記了自己曾經結過婚，是一場噩夢，更加不想再記起。」

首任妻子戴良純遭毀容

劉永在社交平台經常「想當年」，不時提到初出道時跟李小龍在電影《唐山大兄》、《猛龍過江》合作，兩人搭膊頭影相，並提到李小龍對他的教導。劉永首任妻子戴良純曾遭家暴，她返台灣娘家，劉永追到台灣並以叉子傷她的臉而毁容，結果被判入獄兼罰賠償，但他潛逃返港避過牢獄之災。