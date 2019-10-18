81歲「泰山」朗伊利被誣陷 兒子弒母後遭警擊斃

現年81歲的朗伊利（上圖），年輕時憑《泰山》（下圖）成名，晚年卻飽受家破人亡之痛。

【明報專訊】憑1960年代美劇《泰山》飾演同名主角而為影迷熟悉的81歲男星朗伊利（Ron Ely），日前在一宗倫常慘劇中痛失妻兒，飽受家破人亡之苦。據加州警方透露，其子金馬倫（Cameron Ely）涉嫌刺死62歲母親Valerie Lundeen Ely後，再報警誣陷老父殺妻，警方到場調查，金馬倫見事敗拒捕，結果遭警員開槍擊斃，終年30歲。

據路透社報道，事發在美國時間本周二晚上，加州警方收到報案電話，警員趕赴聖巴巴拉的希望牧場，處理一宗家庭糾紛案件，抵埗後發現62歲的Valerie身中多刀，倒斃在寓所內；行動不便的朗伊利雖沒受傷，但疑因目擊愛妻慘死，受驚送院治療。

警方暫未公布疑犯殺人機動

事後警方在案發現場附近搜索，隨即在屋外發現30歲的疑犯金馬倫，警方表示他拒捕之餘，行為更威脅現場人士安全，結果遭4名警員開槍擊斃。加州警方暫未公布疑犯的殺人機動。

生於美國得州的朗伊利，憑藉6呎4吋高大身材與俊俏臉孔，成為美國電視史上首位《泰山》男主角，早在1966年播出的NBC電視劇中，扮演「森林之王」泰山，直至1968年止。朗伊利亦曾參演其他美劇如《神奇女俠》及《無敵鐵探長》等，1970年代擔綱主演荷李活片《萬能金剛》。

除了拍戲，朗伊利亦是一名小說作家，曾經推出《Night Shadows》及《East Beach》等動作驚慄小說。他的第2任妻子Valerie是前選美冠軍，曾獲選為佛羅里達小姐，二人在1984年結婚，育有兩女一子，包括弒母的不肖兒金馬倫。