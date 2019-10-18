Sulli低調出殯 f(x)全員哭別

【明報專訊】生前患有抑鬱症並飽受網絡欺凌的韓國女團f(x)前成員Sulli，周一被經理人發現在家中自殺身亡，終年25歲。經過一連兩日在首爾新村某醫院殯儀館舉行的公眾悼念活動後，昨日Sulli所屬事務所按照遺屬指示，葬禮以非公開形式進行，僅邀請少數圈中好友及親屬出席，謝絕傳媒採訪。

今年正值f(x)組成10周年紀念，成員卻為出席Sulli葬禮而再次走在一起，實在令人唏噓。前日Victoria（宋茜）及Amber分別從內地及美國趕返首爾，昨跟隊友Krystal及Luna一起送別故人，據現場目擊者稱，Krystal及Victoria等人在喪禮上崩潰痛哭，聞者心酸；至於Sulli好友兼前女團Kara成員具荷拉，昨日亦從東京飛返首爾，趕及陪伴故友走完人生最後一程。具荷拉出席葬禮之餘，同時透過社交媒體上載二人合照以示悼念；Victoria亦跟粉絲分享當年f(x)全體照片，並留言：「我很喜歡今日的天氣，再見了，我永遠不會忘記你。」

提起Sulli，京畿道城南消防局昨日召開記者會，為員工透過社交媒體公開Sulli自殺報告一事，向公眾道歉。根據報告顯示，警方於周一下午3時20分收到求助電話，兩分鐘後出動救護車，並於7分鐘後抵達Sulli寓所。消防局發言人承認，該部門職員把報告內容上載至社交媒體，「確認事實後，將會嚴肅處理」。