米倉涼子《女醫神6》首播收視破20%

木村拓哉（左二）主演新劇《Grand Maison東京》明晚首播，昨日聯同劇中拍檔到法國駐日大使的官邸舉行試映會。

【明報專訊】秋季日劇正式開鑼，米倉涼子主演朝日電視台王牌劇集《女醫神Doctor X》第6季，前晚首播報捷，平均收視率錄得20.3%，暫時成為今季唯一一部突破20%大關的作品，力保「日劇天后」威名。至於明晚開播的TBS電視台新劇《Grand Maison東京》亦不敢怠慢，「萬人迷」木村拓哉昨日先亮相早晨節目，再出席法國駐日大使官邸舉行的試映會，落力為新劇宣傳。

正如米倉涼子在《女醫神》系列飾演主角大門未知子的口頭禪：「我是絕對不會失敗的！」第6季《女醫神》前晚首播，平均收視率為20.3%，瞬間最高收視更達25.3%，大幅拋離藤岡靛主演《Sherlock》、阿部寬擔正《還是不能結婚的男人》，以及長壽日劇《刑偵相棒》第18季等競爭對手，恐怕木村拓哉的《Grand Maison東京》亦難望項背。

《女醫神6》除了原班人馬包括米倉涼子、內田有紀、西田敏行及遠藤憲一等演出外，更加入《縮水情人》武田真治、《啊，荒野》中山裕介、《其實我不太愛你》清水美智子，以及老牌演員市村正親等壓陣，首集更邀請著名女星松坂慶子客串，飾演醫院飯堂女工，陣容非常強大。

今季講述天才女醫生米倉涼子重返東帝大學醫院，遇上「改革派」的市村正親，最初二人一見如故，但後者為了進行醫院重建計劃，被迫與米倉為敵。米倉對於有新成員加盟《女醫神6》表示歡迎，相信彼此合作愉快。據日本傳媒報道，朝日電視台為了利誘米倉回歸拍《女醫神6》，竟開出近1億日圓（約700萬港元）厚酬，難怪她得悉新劇收視報捷，頻說鬆一口氣。

木村新劇法國駐日大使官邸試映

相比之下，木村拓哉主演《Grand Maison東京》的收視壓力，隨着《女醫神6》成績理想，變得愈來愈大。此劇專程到巴黎取景，又租用當地米芝蓮三星餐廳L'Ambroisie拍攝，令到劇集嚴重超支，有傳每集製作費高達1億日圓（約730萬港元）。據知情人士透露，此劇收視率要達到15%以上，才算收支平衡。

為了保住「日劇天王」美譽，木村跟新劇拍檔包括鈴木京香、澤村一樹等最近頻頻亮相各大節目，落力為《Grand Maison東京》造勢，例如昨日他們先現身晨早節目，呼籲家庭主婦支持；稍後再到法國駐日大使的官邸，舉行第2場試映會，只為爭取最大曝光率。

《Grand Maison東京》講述木村飾演法國米芝蓮二星餐廳主廚，卻因一次意外，令他一夜間失去所有。就在失意之時，遇上另一名廚鈴木京香，二人決定攜手追尋米芝蓮三星夢。為新劇擔任烹飪顧問的米芝蓮三星級大廚岸田周三，昨日亦獲邀出席活動，原來他跟木村在拍攝綜藝節目《SMAP×SMAP》已認識，可見後者為了新劇，動用不少「人情牌」。