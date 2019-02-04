Apple TV+《太空驕子》演員獲贈新手機 珍妮花進軍IG 《老友記》敘舊照極速吸粉絲

【明報專訊】Apple TV+下月1日投入服務，本周中開始，劇集輪流舉行首映禮，《太空驕子》（For all Mankind）打頭陣踏上紅地氈，據報入場看首映的觀衆，在座位都發現一個黑色包包，內裏包括一瓶水、爆谷，還有雪糕三文治；《太空驕子》劇組受訪時表示，當他們拍戲時，Apple高層有來探班，而且盡說鼓勵的話，首映禮舉行前各演員更每人獲贈一部iPhone 11新手機，既宣傳新劇順道讓Apple新手機多曝光，可說一石二鳥。

刷新哈里王子夫婦紀錄

另一Apple TV+重頭劇《晨間直播室》（The Morning Show），雖然還未舉行首映禮，但每集收125萬美元（約975萬港元）片酬的女主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）開始暗暗發功。現年50歲的珍妮花過往從未接觸社交媒體，日前卻開通Instagram（IG）帳戶，而且第一張發放的照片，就是跟經典處境劇《老友記》5名舊拍檔的自拍照，在短短5小時16分已經有100萬名追隨者，並打破健力士世界紀錄，之前此紀錄的保持者是英國哈里王子夫婦，開通IG後以5小時45分吸納百萬粉絲。

珍妮花開通IG翌日，粉絲人數已突破千萬大關。由於有太多人追蹤這名女星，IG平台一度出現技術問題。IG母公司Facebook在聲明中表示，聽說有些人在追蹤珍妮花時遇到一些問題，「很開心有這個『朋友』加入IG大家庭」。珍妮花其後又發放新片段，據悉是《晨間直播室》其中一幕，扮演主播的珍妮花坐在化妝間，身邊站着兩名看似是助手的員工，然後珍妮花表情有點嚴肅的看着手機，之後狠狠的把手機拍打桌子數下，再推走它，表現霸氣；她留言表示，「我發誓不是故意打破它的……多謝你們歡迎我」。宣傳Apple TV+劇集和手機，珍妮花示範了傳統以外的手法。

美式足球教練指揮英超球隊

Apple TV+即將投入服務，但節目有限，一直積極招兵買馬，曾跟珍妮花合演《名瞞戇族》的男星積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis），2013及2014年為美國國家廣播公司（NBC）拍攝該台轉播英超賽事的宣傳短片，大受球迷和觀衆歡迎。據報積遜以短片主角Ted Lasso開拍喜劇，Apple TV+買下播放版權。當年的短片講述Ted本是美式足球教練，卻受聘到他一無所知的英超球隊熱刺當教練，情節搞笑。