蔣志光戲鬥曾偉權歐瑞偉 「似擂台比武不斷有驚喜」

【明報專訊】蔣志光、曾偉權及歐瑞偉在台慶劇《牛下女高音》中，聯同吳岱融、鄭敬基、韋家雄及曾航生組成「牛下七子」，憑精湛演技化身7個大叔，道出「中佬」心聲。7名金牌綠葉高手過招，蔣志光形容中佬鬥戲有直接上擂台比武的感覺，他笑說：「而且過招時對方又會不斷給你驚喜，是非常之好。」曾偉權稱因大家也有多年「戲齡」，故拍攝時一個眼神，對方已心領神會。劇集煞科後，3個大男人說不捨又失落。

受黃心穎的「安心事件」影響，《牛下女高音》由重拍無望淪為倉底貨，再變為台慶劇，曾偉權稱初時獲知無得播有點失落，因大家花了很多心機，但無法改變只能逆來順受，當知道成為台慶劇時都很驚訝。蔣志光則較直接：「不補拍就可以，因補拍整套劇的感覺已不同，已經不完整。」歐瑞偉相信每套劇都有自己的命運。

歐瑞偉難忘與鄭敬基咀嘴

回想拍攝時，3人齊聲說難忘場口實在太多。當中歐瑞偉繼《愛．回家之開心速遞》後，在《牛》劇再有「hehe」情演出，遭鄭敬基醉後嘴對嘴強吻。歐瑞偉覺得是兄弟情，一點問題都無，而現場目擊的偉權則笑言：「真的很震撼。老實講，我都沒想到他們咀那麼久，我在旁數着他們，3秒…5秒，心諗：『仲嚟』。」

「牛下七子」好戲，但面對演校長的戲劇大師鍾景輝（King Sir），他們異口同聲大讚King Sir功力深厚好壓場。

蔣志光說：「因King Sir身體不是太好，所以埋位前，見他似不在狀態，其實他是在休息回復體力，一開機即完全代入角色，變了另一個人一樣，令人讚嘆，所以我們都要打醒十二分精神。」

劇中「牛下七子」唱不少歌，對歌手出身的蔣志光來說可謂無難度。相反，曾偉權和歐瑞偉較少在幕前開金口，兩人稱雖然平時都有登台唱歌經驗，但首次正式在鏡頭前唱歌都很大壓力，其中還有意大利歌，幸好有蔣志光在，用中、英文混合拼音幫他們翻譯，照着唱便可，兩人都說：「蔣志光不止自己做戲，還會顧及身邊人，所以跟他開工很放心，無得頂。」

網民提議組男團撼小鮮肉

蔣志光覺得在一個拍攝環境中盡量不要讓演員有壓力，如果有壓力，縱使對方做到，但無意思的，「我追求感覺，大過於技巧。人與人之間很有趣，如果氣氛融洽，大家就會親近一點；如果有技術性問題，大家就會尊敬你多些，這對群體戲絕非好事」。蔣志光讚曾偉權音樂感強，音準拍子都OK。歐瑞偉笑稱有網民提議「牛下七子」組最成熟男團，對撼小鮮肉。

曾偉權夢想給流浪毛孩一個家

「一人有一個夢想」，但現實中不少人與「牛下七子」有相同經歷，為了家庭、事業、社會或感情問題的壓力，放下夢想。曾偉權自覺幸運，自小喜歡演話劇，之後入到自己喜歡的行業當演員，雖然工作上得到很大滿足感和成就感，但附帶的是私生活被追訪，以及一些人事問題都是他最不習慣的。眾所周知，曾偉權經常照顧流浪貓狗，愛心爆棚。他坦言其中一個夢想就是給這班無家可歸的毛孩一個家，但太長遠，要從長計議，在未實現前，希望以藝人的身分，身體力行向大家宣揚善待動物的信息。至於歐瑞偉目前希望安守本分，努力掙錢，讓身邊人過舒服日子。

蔣志光對夢想則有另一番見解，他覺得通常實現不到的才叫夢想，有點不切實際，當給你得到時又能否駕馭到？他說：「我稍為喜歡用『里』想，意思是你走了幾多里，再回頭想想做了多少事。我不會用夢，因夢每次都可以不同，不用流汗，幾高幾大都可。『里』想就是每日你行的路所累積的。」

蔣志光坦言一直都想當導演，可能會有人問為何從不見他的作品出現，但其實他每日的生活和工作都朝着這方面進發，他說：「如果讓你當上導演，但不懂處理人際關係，又不懂選人，給你去到這個位置又如何？」

蔣志光的演技毋庸置疑，曾奪萬千星輝頒獎禮「最佳男配角」，但其實他除了演得還唱得，當年憑一首《相逢何必曾相識》唱到街知巷聞，問他會否想開演唱會？蔣志光坦言不是很渴望，但若真的要開演唱會，內容一定要由他親自編排，「如我是一個被動的人，開一次演唱會後兩三年都無得開，不如去做十幾個騷，經濟效益更好」。

蔣志光半退休 拍劇貴精不貴多

人人都有中年危機，58歲蔣志光自嘲已是老年，中年拼得太犀利，現在所有事情都隨遇而安，很多事情都不再介意，並已預備退休，「因拍劇消耗體力很大，一定要有這個打算，否則會冧得很快。其實現在已開始步入半退休狀態，會慢慢減產，貴精不貴多」。

57歲曾偉權透露身體有點狀况，需要時間休養，但問題不嚴重，所以現在跟蔣志光一樣都是半退休狀態。他避談病情以免模糊了劇集的焦點。據了解他是肺部免疫系統出現問題，不宜做劇烈運動，很容易累及氣促，故暫時只能在劇集客串演出。57歲歐瑞偉表示工作經常要set頭，對頭髮不好，都擔心會出現脫髮問題，所以現在定時去做頭髮護理，又笑稱男性能力方面完全無問題。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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