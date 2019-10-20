馬蹄露無悔站出來：重新來過仍會這樣做

【明報專訊】無綫藝員馬蹄露於10月6日在旺角示威現場，疑用手機拍攝示威者，雙方對罵到起衝突，她遇襲受傷，下巴、嘴角與後尾枕位置受傷流血，她報警並入醫院縫了11針。事發後多日，馬蹄露只曾在社交平台展示傷勢未有公開露面。日前她接受新華網訪問，稱對遇襲感到害怕，但重新來過，她仍會這樣做。

馬蹄露在旺角拍攝示威者破壞中國銀行櫃員機，雙方發生衝突，她被推倒地上並被「私了」，新聞片段所見，她面上流血仍跟示威者對罵，後來由外籍記者陪同往警署報案。事件後，「共青團中央」微博專頁點名讚揚馬蹄露，感謝她守護香港。馬蹄露接受新華網訪問，她說：「我不是英雄，我就是個熱愛香港的普通市民，聽從良知站出來而已。回想當時情况，挺害怕的，家人朋友也都為我擔心，但我不後悔。要是重新來過，我還會這麼做！」

她憶述當時情况是馬路上遇3個黑衣蒙面人在破壞中國銀行櫃員機。她想要是拍攝他們打砸場面，可能有阻嚇效果，所以她用手機對準他們拍攝。黑衣人上前搶她的手機，跑了一段路便將手機摔爛。她上前理論，有人向她噴射不明液體，混亂中她被人踢了一腳倒在地上。她稱腿部至今仍瘀青，當時有人用傘打她，又有對她的面打了一拳。事後到醫院驗傷，她的下巴被刀片狀物品割破。當時很多人圍觀，有人對她講粗口。馬蹄露感激陪她報警的澳洲記者，她很害怕，故向對方求助。澳洲記者還原了她被襲擊的真相。她為記者被標籤為「親中」感歉意，連累了對方。

再破壞下去香港變廢墟

馬蹄露含淚說：「香港是我家，遭到這樣的破壞，我很痛心。希望那些年輕人能停一停，靜靜看一看這座被破壞的城市，香港的未來是屬於你們的，怎麼可以破壞自己的未來？再破壞下去，香港就成廢墟了！」

娛樂組