丈夫是在港生活中國人 楊思琦難得緣分：覺得中獎

【明報專訊】41歲楊思琦日前宣布今年中已經與圈外男友在外地註冊結婚，且已懷孕4個月。雙喜臨門的思琦昨首度現身ViuTV活動，穿上deep V蛋糕裙，上圍明顯升cup，但孕肚因裙子設計而未太明顯。新婚的她滿臉笑容，「我已年長，很難得有緣分，今次覺得自己中獎，好開心」。不過楊思琦對預產期、胎兒性別、丈夫的資料都極度保密，解釋因老公是圈外人，難得找到其「愛的森林」，很想保護這段感情，不想說太多。

楊思琦稱懷孕4個月，很開心和很難得找到「愛的森林」，由於丈夫是圈外人，他們想低調，所以在外地註冊，結婚後才有BB，真是雙喜臨門。她只透露丈夫是在香港生活的中國人，雙方經朋友介紹認識。她甜絲絲說：「我們相識超過一年，拍拖超過半年。（閃婚？）我們一拍即合，他對我好好，我好開心，他用個心愛我，我們很夾，好難得！（稱呼你乜太？）叫番我思琦就可以。（會否補擺喜酒？）暫時未想過，如果擺都以簡單為主。現在最重要開心，雙方相愛。（丈夫知道你的過去？）知道，都是以前的事，現在好開心。」

稱女兒非常興奮

楊思琦拒透露預產期，在哪裏分娩也未決定，但說懷孕初期有妊娠反應，頭暈、作嘔，又容易累，有別於第一胎。

問到7歲女兒楊卓穎知道快要當家姐後，有何反應？思琦表示女兒非常興奮，每晚攬住她的肚惜惜，又跟胎兒說「細寶寶，我係家姐，你要乖呀！」丈夫跟女兒相處得來？她說：「丈夫很喜歡小朋友，思想成熟，可以照顧到我。（女兒喜歡他？）我沒正式問。（女兒叫他爹哋、uncle，還是叫他的名字？）叫名字，將來可能會改口。」

如常工作至產前一刻

雖然已婚，但楊思琦未打算做少奶奶，會如常工作至產前一刻，但即日來回的內地工作就未必接，以免太趕，「現今女性要財政獨立，我與丈夫都是財政獨立。我是工作狂，除了坐月時多休息，我打算繼續工作」。

日後會否再生？她說：「我要兼顧兩個小朋友，希望今次順順利利，辦好今次這個大project再想。（老公會否不准性感？）我們沒傾過，沒有此條文，他很開通的。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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