天生女王命 海倫美蘭新劇演俄國女王

【明報專訊】現年74歲的英國女星海倫美蘭（Helen Mirren）多年前憑《英女皇》在奧斯卡封后，她跟王室有緣，除在《英》片扮演過伊利沙伯二世外，又於迷你影集《Elizabeth I》飾演過伊利沙伯一世，以及在電影《神經大帝》中扮演喬治三世的王后，而且不限於英國王室，她主演僅4集的迷你劇《俄國女沙皇葉卡捷琳娜》（Catherine the Great），本月22日（周二）起將在HBO及HBO GO頻道首播。

與積遜格爾拍激情戲

《俄國女沙皇葉卡捷琳娜》講述18世紀統治俄羅斯帝國34年的女沙王葉卡捷琳娜，劇中聚焦她執政後期，當時俄羅斯政治動蕩不安，還有她與將領格里高利波坦金（Grigory Potemkin）的情慾生活。全劇約4小時，由《王冠》菲臘馬田（Phillip Martin）執導，現年50歲的《猿人爭霸戰：猩凶崛起》積遜格爾（Jason Clarke）扮演波坦金。據悉有俄國血統的海倫提出想扮演這名女沙王，她曾在訪問中表示，對於能演掌握權力的女性歷史人物，總是感到興奮。

葉卡捷琳娜在18世紀中後期統治俄羅斯帝國，但她更廣受談論的是其感情生活，海倫美蘭笑言若這女沙王生於現代，必定會拿着手機不斷瀏覽交友網Tinder，「我想她喜歡有人伴在身邊說笑、吃飯，就算到了我這年紀仍在看Tinder，事實上今天很多人也如此」。葉卡捷琳娜以後宮艷史而聞名，海倫認為這權傾朝野的女沙王愛男人，她曾說：「我最大的問題就是我太愛去愛了。」海倫覺得葉卡捷琳娜雖然有很多情人，就算她厭倦了，也只是送他們到其他宮殿，給很好的待遇，「她不會像其他男人對待舊情人般斬她們的頭，而且也不及同代其他國王荒淫，她只是喜歡有個男人在身邊而已」。

讓觀衆更了解俄羅斯

劇中海倫美蘭跟年齡足以做兒子的積遜格爾有不少激情戲，前者笑言飾演葉卡捷琳娜，讓她有機會跟不少漂亮男生合作。她又盛讚積遜格爾是出色演員，認為他既陽剛又可愛，而且兩人並非首次合作，已相當熟絡。積遜格爾說他倆拍戲期間很多歡笑，又稱讚海倫調皮及愛搞笑。他認為葉卡捷琳娜和波坦金是很合拍的一對，正如他和海倫的演出也滿有默契。

此劇遠赴俄羅斯取景，導演菲臘馬田希望讓觀衆欣賞這個地方，「我想因為冷戰，大家其實不太了解俄國。拍此劇讓我們跟很多當地人合作，是一次很好的體驗，也消除了對冷戰時代的刻板印象。其實俄羅斯無論在文化及藝術方面，有很多都是我們不了解的」。