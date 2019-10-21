孫興連儂牆撕紙片段網上流傳 侄兒政見不同 馬蹄露：我哋感情冇變

【明報專訊】反修訂《逃犯條例》風波持續數月，香港藝人大部分不談政治，表現低調，但亦有各自表達立場的。1986年亞視「電視先生」冠軍、現年56歲的孫興，近年轉戰內地，月前他在港現身，跟一班講普通話人士齊齊到連儂牆撕紙，有關片段近日在網上流傳。片段中孫興撕得起勁，緊握拳頭對鏡頭說「Yeah！」至於無綫藝人馬蹄露早前在旺角示威現場拍攝示威者破壞中國銀行櫃員機，雙方發生衝突而受傷。昨日馬蹄露接受《明報》訪問，提及跟她政見不同的侄仔馬米高，她理性處理，「我哋感情冇變，仍是最佳拍檔。大家都珍惜親人不可分割的關係」。

娛樂組

近日在社交平台流傳孫興在連儂牆撕紙的片段，有指攝於上月底，片中孫興孭住背囊與一班夾雜着普通話人士出力撕紙。孫興見有人拍片以普通話說：「你拍就對了﹗」有女士以普通話回答︰「那我拍啦﹗」眾人撕海報撕足3分半鐘，孫興突然緊握拳頭對鏡頭說：「Yeah！」

孫興轉戰內地 曾涉毒被捕

孫興1986年參加亞視《電視先生》奪冠後入行，首任太太是圈外人。1990年，孫興到台灣發展，憑劇集《希望之鴿》一炮而紅；在《倚天屠龍記》演楊逍，更被讚是最帥的楊逍，後來轉戰內地。2001年，孫興再婚娶來自馬來西亞的《爆裂刑警》女星林美貞，但他多次背妻偷食，兩人離婚又復合。2011年，孫興在內地涉吸毒和藏毒被公安拘捕，日前又被發現跟紋身熟女在宴會場合又攬又惜。林美貞就老公出軌冷淡回應：「不關我的事。」追問她跟孫興的婚姻狀况？她說：「他是個人，我也是個人，自由自己拿揑，在婚姻當中本來就都是自由的。」

受傷後侄仔陪同醫院洗傷口

馬蹄露10月6日在旺角發生衝突事件受傷，昨日她接受《明報》電話訪問，提到事件後因報道斷章取義，她受到很多網上攻擊，感激當日陪她報案的澳洲記者，他就事件作無刪剪報道事實。另一方面，她也獲得很多街坊、香港市民支持，還有在微博留言支持的粉絲。

馬蹄露跟侄仔馬米高的政治立場不同，是否影響兩人關係？過往兩人經常姑侄拍檔，有指近月未見他們同場，疑因政見分歧反面？馬蹄露笑說：「受傷後Michael都有陪我到醫院洗傷口。大家都珍惜親人不可分割的關係。」她稱每個人有獨立思考是正常不過的，雖然政見不同，理性討論可以更了解親人，感情不會變，親人更加不會割席。她跟侄仔感情沒有變，因為他們姑侄是最佳拍檔。

希望傳媒不偏不倚報道真相

問她跟馬米高如何處理政見分歧？馬蹄露稱不單是政見，日常瑣事甚至討論劇本，她跟侄仔也有不同意見，只要互相不堅持己見，過一陣就回復從前一樣老友。馬米高仍年輕，跟她的人生經歷不同。早前肥媽接受傳媒訪問，指連月來的新聞令她情緒受影響要睇醫生，她再不敢看新聞。馬蹄露曾在示威活動受傷，問她是否對有關新聞感恐懼？她表示會照常睇新聞，關心社會事態發展，但不會看太長時間；她亦希望傳媒能不偏不倚報道真相。她也想跟年輕人或有不滿的香港人說，不要被任何人或事煽動，去做破壞香港與法治的不理性行為。她仍然相信人之初丶性本善，希望香港人和諧。

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