關伊彤下月誕第三胎：可出世是神蹟

【明報專訊】關伊彤及黃芷晴昨日到九龍灣為寵物活動擔任嘉賓；腹大便便的關伊彤透露已懷孕35周，下月預產期，已執定走佬袋準備就緒，今次同樣選擇順產，她說雖然第3次生，但今次不乖，沒戒口，飲很多茶。她表示今次懷孕純屬意外，笑言並非安全套代言人，所以安全意識減低。起初不知有孕還服用類固醇皮膚藥及食綠豆沙，所以今胎可以出到世覺得是神蹟，「所以我很遲才公布，始終服了很多藥，擔心胎兒有什麼問題，已做了很多檢查，希望順順利利」。會否再生？她即道：「直頭超標啦！不好了！我考慮叫老公去紮，但不知他會否鬧我；兩個女就好期待，因為始終是細佬。」飼養貴婦狗的她強調絕不會因生小朋友而棄養，不過把愛犬暫寄養在媽媽家中。

黃芷晴表示原想6歲的古代牧羊犬「火腿」到場，但其體積龐大，加上少爺脾氣，不喜歡和其他狗玩，她驚有流血事件，故只帶了公仔作替身，「愛犬不惡，但當自己是人，之前拍片都有人以為『火腿』是人扮的，因剛巧見到『火腿』坐梳化，我就坐地下」。問單￼身的她揀男友是否一定要喜歡寵物？她說：「我會加分，因為會有耐性和愛心，又多了話題，對我製作的寵物飾物可給予意見。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳