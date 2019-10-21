Do姐畀面撐場 粉絲尖叫嗌靚仔 韓星車銀優唔介意姊弟戀

【明報專訊】韓國男團Astro成員車銀優，前晚於九龍灣舉行個人亞洲巡迴見面會「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [ JUST ONE 10 MINUTE ] In HONG KONG」，除吸引大批粉絲支持外，連鄭裕玲亦現身撐場。席間車銀優被司儀問到現實中接受年齡相差多少的姊弟戀？他即道：「年紀相差幾多不是問題。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

車銀優先以韓劇《新入史官丘海昤》造型獻唱主題曲《記得我》為活動揭開序幕，他稱非常懷念此劇拍攝的時候，該劇煞科時十分不捨。

之後他換上西裝以廣東話向粉絲打招呼道：「大家好，我係車銀優。」他表示首次以個人身分來港舉行粉絲聚會，心情既興奮又緊張，幸得粉絲支持，令他感到幸福和快樂。其間他聽到粉絲以韓語讚靚仔即心情大靚，用廣東話回應：「我愛你」，還不停說：「心心心心心！」並以手勢向粉絲大派心心。

扮兔跳舞曬可愛

隨後車銀優再出盡渾身解數，接受記憶力挑戰，亦一展身手表演投籃、跳繩及掌上壓，更戴上可愛兔耳頭箍和手套跳舞，跳完他也忍不住笑道：「成隻兔仔咁樣！」他又製作紙扇送給粉絲，令粉絲不停尖叫。

今次他除獻唱自己的歌，亦特別自彈自唱Justin Bieber的《Love Yourself》，以及選唱張敬軒的廣東歌《天才兒童1985》，尾聲他以《Rainbow Falling》及《You & Me》結束今次見面會。

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