Do姐畀面撐場 粉絲尖叫嗌靚仔 韓星車銀優唔介意姊弟戀

【明報專訊】韓國男團Astro成員車銀優,前晚於九龍灣舉行個人亞洲巡迴見面會「2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [ JUST ONE 10 MINUTE ] In HONG KONG」,除吸引大批粉絲支持外,連鄭裕玲亦現身撐場。席間車銀優被司儀問到現實中接受年齡相差多少的姊弟戀?他即道:「年紀相差幾多不是問題。」

記者:林祖傑

攝影:鍾偉茵

車銀優先以韓劇《新入史官丘海昤》造型獻唱主題曲《記得我》為活動揭開序幕,他稱非常懷念此劇拍攝的時候,該劇煞科時十分不捨。

之後他換上西裝以廣東話向粉絲打招呼道:「大家好,我係車銀優。」他表示首次以個人身分來港舉行粉絲聚會,心情既興奮又緊張,幸得粉絲支持,令他感到幸福和快樂。其間他聽到粉絲以韓語讚靚仔即心情大靚,用廣東話回應:「我愛你」,還不停說:「心心心心心!」並以手勢向粉絲大派心心。

扮兔跳舞曬可愛

隨後車銀優再出盡渾身解數,接受記憶力挑戰,亦一展身手表演投籃、跳繩及掌上壓,更戴上可愛兔耳頭箍和手套跳舞,跳完他也忍不住笑道:「成隻兔仔咁樣!」他又製作紙扇送給粉絲,令粉絲不停尖叫。

今次他除獻唱自己的歌,亦特別自彈自唱Justin Bieber的《Love Yourself》,以及選唱張敬軒的廣東歌《天才兒童1985》,尾聲他以《Rainbow Falling》及《You & Me》結束今次見面會。

