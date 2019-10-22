3戰港姐范莎莎入圍亞姐 吳玥彤望奪冠：追夢最緊要堅持

①張可盈（左起）、②吳玥彤及⑭范莎莎曾出戰港姐，今次入圍亞姐被視為香港賽區決賽三甲大熱人選。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】《2019年亞洲小姐》香港賽區15名入圍佳麗昨日於大埔亞洲電視總台首晤傳媒，⑥陳詠欣因考試缺席。決賽當晚將會與仁美清叙重組10周年慈善籌款晚宴結合，故一眾仁美清叙成員，包括主席程瑤、榮譽主席羅霖、副主席陳綺明、副秘書長吳夢婷等亦有到場支持。李道洪和陳啟泰擔任決賽當晚司儀。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

14名亞姐候選佳麗昨日皆以白色服裝亮相，曾參選港姐的①張可盈、②吳玥彤、⑩蘇雙兒、⑪康沂及⑭范莎莎順利入圍，當中以入圍今屆港姐前15名的吳玥彤、張可盈及范莎莎被看高一線。

問吳玥彤覺得參選港姐和亞姐感覺有何不同？她說由亞姐面試至今一個月，港姐到日本拍攝外景，亞姐則體現香港本土味，帶出復古感覺。目標奪冠？吳玥彤說：「希望。（可有信心？）我覺得追尋夢想最緊要是堅持和努力，今次參加亞姐都有這個信念。」她又稱參選亞姐與之前參選港姐時所簽的合約並無牴觸。

張可盈自爆減肥上圍縮水

參選過3次港姐的范莎莎稱能入圍亞姐決賽感開心，也有信心，覺得自己的優點是有觀眾緣。

張可盈自言長處是175cm身高、擁有一對長腿。談到在社交平台上載性感三點式照？她說都是第一次，因碰巧去旅行，也滿意自己身材，不過上圍因減肥縮了水，由36C縮至現時34B，一年內減了30磅。兩人齊聲表示不擔心亞視前景，稱上屆冠軍梁雪瑤都說沒問題。

蘇雙兒有選美經驗添信心

蘇雙兒與⑨潘立詠身材出眾。蘇雙兒表示曾在澳洲參選華姐奪季軍，有參選經驗，所以都有信心，上台也不會太緊張。她笑稱這個世界無必勝，最緊要視乎當晚臨場表現。

由西班牙返港選美的潘立詠笑稱可能在外國生活和飲食習慣，所以身材較豐滿。首次參加選美的她表示不擔心亞視前景，對亞視很有感情，特別是亞視的武打劇，因她自細學功夫和拳擊等武術，希望決賽時能表演給大家看。

李道洪自備機票飯盒做司儀

現定居上海的李道洪表示今次回港除了擔任司儀，更獲委派當亞姐華東區主席，協助亞姐走出香港。他坦言對亞視很有感情，第一份工就在亞視。是否獲重金禮聘回來？他笑說：「不敢講，是我自己買機票回來的，飯盒都是自備。不慘，很值得的，我很自豪自己有錢買機票。」李道洪稱移居上海後，與亞視不時有合作。談到有傳亞視再陷財困，有員工爆公司拖糧兩個月和沒供強積金，醫療卡又失效？李道洪說前日才落機，沒聽聞，他也不擔心亞視財政，「傳言很多，大家都知香港最近的情况令人不舒服，希望大家面對每件事都樂觀一點，我們需要恢復香港。（員工都要養家？）這件事就不知了」。他笑稱收不收到酬勞並非很重要，認為亞視若真的那麼差，就不會見到今日這規模的活動。

羅霖任評判向佳麗派貼士

身兼亞姐評判及贊助商的羅霖表示很開心又重返亞視，覺得世界很奇妙，當年她見證亞視「熄機」，現又回來支持一班小師妹。她表示佳麗給予她很大驚喜，除有樣貌外，知道有4名佳麗是碩士。羅霖又給師妹派貼士，稱上台前身心要做好準備，身方面當然要先減肥，因參選可能一生一次，故要以最佳狀態示人，這也是對自己一個責任；心方面則是可能會面對很大壓力，但也要保持大方得體，做到樣貌、身材和智慧俱備。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com