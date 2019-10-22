受官司纏擾病情加重盼獲援手 劉綽琪自爆患人格障礙症

【明報專訊】無綫前藝人劉綽琪涉跟一間律師行鬧糾紛，昨日到高等法院進行閉門聆訊。她下午2時許在高院現身並接受訪問，其間表現激動，一度哽咽。她稱事件自2月開始纏擾，一直只躲在家中哭，盼有人能伸出援手。劉綽琪自爆患人格障礙症，每日要服藥，最近承受很大壓力須更加重劑量。提到過去不幸的經歷，她自問表現一直好堅強，反問是否要扮弱者，才有人願意幫助？

記者：鍾偉茵

劉綽琪因官司纏擾，承受很大壓力，「大家都知道我經歷很多不幸事件，是否要我喊才有人可憐我？我一直無告訴大家，我有人格障礙症，若我話無病大家都不會相信啦！我每日要食藥，最近更加重劑量，因為我好大壓力」。問她事件擾攘了多久？她說：「今年2月開始，我喊，我盡量在屋企喊，真係去到……好想同大家講，可不可以幫我……」劉綽琪提到自己是寡婦，經歷了很多事，一直也很堅強。究竟是否要扮弱者才有人幫忙。訪問後，她重複叫記者祝福她，希望找到幫助。

選港姐出身

現年44歲的劉綽琪過往的生活確實過得不容易，她有一段時間離開香港，觀眾對她的演出最深刻的，可能是她拍的龜苓膏廣告。1997年劉綽琪參加香港小姐競選，同屆港姐三甲是翁嘉穗、李明慧與佘詩曼。劉綽琪雖然沒有獎項，但後來也踏足娛樂圈。

母親吊頸自殺

劉綽琪昨日在訪問中提到自身不幸的經歷，相信包括她14歲那年，屬長期病患者的媽媽吊頸自殺，她更是第一個發現媽媽出事。後來她被父親送到美國讀書，之後回港參加選美，雖然落選，加入TVB在主持與劇集方面也有不俗發展，2006年獲邀過檔亞視。兩年後她到美國發展，繼續演藝工作。

丈夫患癌去世

2015年，劉綽琪在社交平台公布喜訊，嫁外籍丈夫，但這是一段短暫婚姻，婚前她已知對方患淋巴癌，仍堅持結婚，婚後暫停工作陪伴丈夫；兩年後丈夫不敵癌魔去世，她一直表現堅強，並且計劃重返娛樂圈大展拳腳。