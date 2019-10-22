宣傳《雙子任務》救票房 李安帶韋史密夫返台灣家鄉

【明報專訊】導演李安昨日偕同演員韋史密夫（Will Smith）、監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）出席新片《雙子任務：疊影危機》在台灣舉行的記者會，李安特別感謝韋史密夫陪他回台灣家鄉跟大家見面，他說：「讓我很驕傲，給我很多溫暖，這種友情，感到很窩心。」

娛樂組

睽違6年再到台北的韋史密夫表示，上次來台北喊着要跟李安合作，估不到夢想成真，他說：「李安是我願望清單中最想合作的導演。」韋史密夫回憶當李安邀他到辦公室見面時，發現裏面貼滿了他的照片，讓他嚇呆了，「這根本是韋史密夫的研究室，李安是我的狂粉」。

韋史密夫讚李安脾氣好

韋史密夫稱讚李安脾氣非常溫和，兩人合作期間，有次從早上6點到下午3點都還沒拍到他，李安緩緩對他說：「我很少生氣，但我現在真的很憤怒，我要跟你說我很抱歉。」李安如此平和表達「盛怒」，讓韋史密夫忍不住笑，他心想：「這叫做最憤怒的時候？這簡直太紳士、太可愛了吧！」

《雙子任務》面臨虧損

據美國傳媒報道，《雙子任務》雖然有先進視覺效果及特技，但在影評網站Rotten Tomatoes只有約四分之一的好評，可說是李安導演生涯中吸最多負評的作品。據悉《雙》片成本1.4億美元，另加宣傳費約1億美元，但本月11日上映至今，全球票房約1.18億美元，距離收支平衡之路尚遠，有傳媒估計該片可能面臨7500萬美元虧損。《雙》片本可寄望內地市場，上周五卻撞正《黑魔后2》同期開畫，截至昨日為止，後者累收1.72億人民幣，成為票房冠軍，《雙》片則以1.55億位列第3，似乎未能扭轉劣勢。