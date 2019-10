【明報專訊】謝婷婷今年6月自爆已為人母,她身在外地秘密產女,報喜時女兒已出世100日,她未透露是否已婚,女兒生父是誰亦成謎。最搞笑是婷婷兄長謝霆鋒說看報道才知道妹妹生了B女,因為兩人少聯絡。婷婷生女後將囡囡局部曝光,而她則一直沒有分享自己的近照。昨日婷婷在Instagram上載獨自在街頭睇手機的照片,相中的她身材纖瘦,跟懷孕前沒太大分別,似乎已收身成功。

婷婷留言︰「When I'm not with her, all I do is look at photos of her. She is my world. (當我沒跟她在一起時,我就會看她的照片。她是我的全世界)」婷婷未說明「她」是誰,但明眼人一看就知她說的是女兒,她正在看女兒的照片。

娛樂組