Angelababy不甘心被標籤「黃曉明老婆」

【明報專訊】Angelababy（楊穎）與黃曉明於2015年結婚，育有兒子「小海綿」，曉明是愛妻號，當年結婚待Baby如公主，安排半億的世紀婚禮。兩人一直好恩愛，2017年Baby誕兒子小海綿，一家三口好幸福。近年兩人鮮有同場出席公開活動，傳婚姻出現問題，有關方面曾澄清，但兩人也變得更低調。Baby早前在內地節目中談及與丈夫關係時，坦言對被標籤「黃曉明老婆」不甘心！

拍內地節目分享人生故事

早前Baby參與內地綜藝節目《奇遇人生》擔任嘉賓，她跟主持阿雅到加拿大並分享人生故事。節目預告片中，Angelababy被餐廳老闆娘認出，被問對Baby的印象？對方說：「只知道老公對她很好，只是最近有些傳聞。」鏡頭前Baby尷尬苦笑，事後她大方回應：「覺得沒把自己這一方面做得很好，其他人知道我就都覺得什麼老公對我很好之類的，當然會不甘心。」她最想有一部作品可以讓大家記得。

談愛情觀：寵愛是對等的

Baby跟阿雅談心，說觀眾不願意關注她真實的樣子，只會記住一些突出的言論和精彩的故事。提到愛情觀，Baby認為男女的愛也是對等的，「不管是男孩兒寵女孩兒、女孩兒寵男孩兒，其實兩個人給出來的關心和寵愛都是對等的，我一直覺得能在一起的兩個人，就跟兩塊拼圖一樣，能拼在一起，那就是對的」。看來是對外界認為黃曉明寵她的評論作回應。

網民對Baby有不同意見，有說因為黃曉明大家才認識她，但也有說Baby在香港出道早已打響名堂。有粉絲在阿雅的微博留言，說喜歡《奇遇人生》但不喜歡Baby，認為挑選嘉賓應揀口碑、好有觀眾緣的。阿雅回應粉絲，表示這是一個有包容度的節目，要是只有某些人合適，便喪失了節目的精神。她又說世界上的偏見與批判太多了，需要更多理解與溫暖。

娛樂組