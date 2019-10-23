肚凸孕味濃 歐陽巧瑩等約滿專心生B

【明報專訊】歐陽巧瑩昨日到將軍澳出席明珠台活動，現場見她圓潤不少，且腹部微隆，孕味甚濃。但她否認有喜，叫大家未需要恭喜。是否未夠3個月怕小器？她表示婚後肥了20磅，純粹是肥肉，日前還因腸胃炎，凌晨叫老公林師傑陪她入院，幸沒有大礙。

26歲生到30歲

歐陽巧瑩坦言目前處於等完約的狀態，婚後至今只公開露面兩次，幕前工作幾乎是零，《金宵大廈》也是她婚前拍的，之後暫時不會再活躍於幕前，專心生B，因幕前工作令她很大壓力，要keep fit也有壓力，又要去曬太陽保持古銅色膚色，維持隨時可拍攝的狀態，「與老公度蜜月時，談到生B計劃，已跟老公說我在幕前工作很難準備做媽咪」。《金》劇準備開續集，不覺可惜？她表示無所謂，「很開心大家喜歡《金宵大廈》，但我已決定為家庭不再做幕前，所以開不開續集，我都肯定不會拍了」。計劃生多少個小朋友？她表示目前26歲，會生到30歲，一切順其自然，生得多少就多少，自言其事業心都放在家庭上，現在主要工作是經營林師傑，做老公的秘書，幫對方剪片。她也很感謝公司體諒，下次出來見大家可能已經懷孕了。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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