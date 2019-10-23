陳山聰雲頂開騷High爆 壓軸獻唱《今宵多珍重》

【明報專訊】43歲陳山聰憑《金宵大廈》人氣爆升，首次擔正男主角，演出獲讚賞，更被網民熱捧爭視帝。劇集播映大結局當日他忙於到大馬搵真銀，在雲頂舉行個人演唱會。雖沒有在港看大結局播映，但他知道第19集收視有31.1點，周日大結局有29.8收視點。日前陳山聰在社交平台變身「陳四萬」，分享「旭輝」笑到見牙唔見眼的照片，他留言：「今次真係『阿蕭精神，開心屎人』，感恩。#金宵大廈 #大結局 #感謝所有支持我們的每一位#享受當下 #無言感激 #感恩。」

娛樂組

下月結婚的陳山聰掙錢要緊，《金宵大廈》大結局當晚他到大馬雲頂舉行個人演唱會。台下觀眾好熱情，有觀眾直接稱呼山聰在《金宵大廈》的角色名字「阿蕭」，他走到觀眾席感受被熱情的觀眾包圍勁High！其實陳山聰是歌手出身，今次演唱會他以郭富城的《狂野之城》揭開序幕，隨後獻唱多首自己的作品，包括成名歌《ABCD》，又唱劉德華的《長夜多浪漫》。

播MV變17歲小鮮肉

陳山聰與劉德華有淵源，他16歲時參加劉德華模仿大賽，就是選唱《長夜多浪漫》，節目中他獲華仔打氣，在場嘉賓關之琳說在化妝間見陳山聰時，奇怪有兩個劉德華呢！後來陳山聰獲華仔賞識簽約成旗下歌手，為他出唱片。演唱會上，陳山聰唱《ABCD》時，現場特別播放他當年的MV，當時只有17歲的他稚氣十足，絕對是「小鮮肉」一名。

阿蕭Alex再續情緣

陳山聰在台上好感動，「當年做歌手的時候沒機會開演唱會，沒想到做演員後，反而可以擁有自己的音樂會」。他稱跟雲頂有緣分，首次獲「最佳男配角」是在雲頂領獎，10年前他為林峯演唱會任嘉賓也是在雲頂表演，自己沒想過在雲頂終可擁有自己的舞台。演唱會尾聲，陳山聰選唱《金宵大廈》主題曲《今宵多珍重》作結，觀眾依依不捨。《金宵大廈》雖然結束，但「阿蕭」與「Alex」再續情緣，他透露稍後會聯同李施嬅、陳煒及馬德鐘到美國演出。