明年紅館騷 劉德華加開5場

【明報專訊】現年58歲的劉德華（華仔），去年舉行20場《My Love Andy Lau劉德華World Tour》跨年紅館演唱會，演出期間卻喉嚨發炎失聲，被迫取消最後7場演出；之後他再入紙取得紅館檔期，宣布明年2月補場，以補償當日無緣欣賞其演出的粉絲。華仔經理人公司昨日宣布，除補辦的7場外，決定額外加開5場，以符合公開發售門票的比例規定，合共舉行12場演唱會。

娛樂組

華仔12場紅館個唱，其中7場補場門票不會公開發售，加開的5場演唱會（明年2月23及25至28日）門票，將由11月8日起於城市售票網公開發售，不設售票處售票，觀眾可透過城市售票網網頁、信用卡電話購票及流動購票應用程式My URBTIX購買，售票首天每人每次每張信用卡限購最多4張門票。為杜絕黃牛飛，演唱會實施「延後取票」方案，從上述途徑購票人士須於每一場演唱會的演出日期前14天內至演出當天，攜帶用以購票的信用卡到城市售票網售票處或自助取票機提取已購門票，不設郵遞及速遞服務。

以運動員體能迎戰

早前完成星馬演唱會的華仔狀態大勇，現已開始秘密練兵，包括舞蹈、聲線等。華仔笑言要以一個運動員的體能狀態迎戰明年2月香港演唱會，屆時與觀眾在台上唱個痛快、跳個痛快。