《星戰9》終極預告曝光 Rey含淚擁抱莉亞公主

【明報專訊】萬眾期待的《星球大戰》電影系列第9集、全輯故事最終章的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），將於今年聖誕壓軸登場，前日正值「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）63歲生忌，電影公司趁機公開最後一條預告片，陪「星戰迷」重溫嘉莉風釆之餘，她的女兒比莉洛特（Billie Lourd）同日亦透過社交媒體上載短片，憑歌紀念亡母。

身兼《星戰9》監製、編劇和導演的J.J.艾布斯（J.J. Abrams），早前出席迪士尼D23粉絲博覽會時證實，嘉莉菲莎將會最後一次以莉亞公主身分現身大銀幕，戲中畫面主要由《星球大戰：原力覺醒》刪剪片段重新剪輯而成，說是獻給嘉莉的情書。

帶給「星戰迷」最美滿的集體回憶

從《星戰9》預告片段可見，女主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）飾演Rey含淚擁抱莉亞公主，粉絲看罷都說感動。至於《星戰》系列其他經典角色如「天行者」馬克漢米爾（Mark Hamill）、「蘭度」比利威廉斯（Billy Dee Williams）、機械人R2-D2及C-3PO等，亦會在最終章亮相，為「星戰迷」帶來最美滿的集體回憶。

預告片的另一焦點，則是Rey跟阿當戴華（Adam Driver）扮演Kylo Ren的正邪大戰，二人手執激光劍在驚濤駭浪的戰艦甲板上對打，估計是今集的重頭戲。早前有傳Rey為對付宿敵Kylo Ren，不惜入魔以增強武值，從預告片出現她的獨白：「人們都說了解我，但其實沒有人明白。」只有Kylo Ren回應：「我了解。」加上她疑似跟終極奸角「達斯西帝」會面，更令傳聞變得可信。

愛女憑歌紀念嘉莉菲莎63歲冥壽

電影公司刻意選在嘉莉菲莎63歲生忌當天，發布《星戰9》預告片，紀念意義不言而喻。曾跟嘉莉合演《星球大戰：最後絕地武士》的27歲女兒比莉洛特，前日亦透過社交媒體上載她在浴室內翻唱美國男歌手Tom Petty名曲《American Girl》的短片，並留言：「在媽媽生前最喜歡的地方，唱出她最喜歡聽的歌曲，當是紀念吧。」短片公開未夠一日，已吸引逾30萬人收看。

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