阿部寬「獨男」回歸 收視受挫 曾拍港片《阿修羅》演葉蘊儀朋友

【明報專訊】13年前，阿部寬主演的日劇《不能結婚的男人》，平均收視17%，最高更達22%，跟《下町火箭》同樣是他的劇集代表作；55歲的阿部寬今年回歸這性格古怪享受獨處的中產人士角色，續集《還是不能結婚的男人》本月8日首播，收視11.5%，不過不失；第2集卻急跌至7.7%，成績未如理想。

戇豆先生與貓屎先生

阿部寬在《不能結婚的男人》扮演的桑野，是建築設計公司老闆，享受獨身生活，會一個人吃烤肉，獨自在寓所聽古典音樂，雖然年屆40的適婚年齡，卻不覺得需要伴侶，直至碰到夏川結衣扮演的醫生，才逐漸改變。續集《還是不能結婚的男人》，由於夏川結衣不會參演，所以劇情講述她另嫁有錢人，桑野又回到本來的「獨男」生活。

第一集講述桑野受到網絡攻擊，欲聘律師幫忙，剛巧看到《型人狗仔隊》吉田洋扮演的律師擺出特價廣告牌，桑野於是登門求助，並透過對方認識了正辦理離婚的《悠長假期》稻森泉。其實經歷了上一季的感情啓蒙，來到續集，桑野不再那麽抗拒婚姻，會跟吉田洋聊感情話題，又會用約會app認識女孩，雖然他依然自我中心又怪癖多多，享受一個人打邊爐；設計房子會想到戶主他日若離婚後的生活，還自以為替客戶設想；甚至買了流水麵工具回家，獨自享用，然後流露出幸福表情說「再50年一個人也沒問題」。他在劇中皮笑肉不笑，偶爾一邊嘴角上揚的尖酸表情，以及近乎強迫症似的走路方式，不知道是參考《戇豆先生》路雲雅堅遜（Rowan Atkinson），還是《貓屎先生》的積尼高遜（Jack Nicholson）。

模特兒出身 曾欠巨債

身高1.89米的阿部寬模特兒出身，曾投資房地產卻遇上日本經濟泡沫，早於1980年代欠下數億日圓債務，並花了20年才還清；未知是否因此他很勤力接戲，甚至曾到海外演出，1990年上映的港產片《阿修羅》，他有份參演，該片主角阿修羅，正是早前激減36磅回復少女時代苗條身形的葉蘊儀，同片演員還有元彪、李麗珍等，阿部寬在片中扮演阿修羅的朋友吉祥果。值得一提的是，葉蘊儀憑《阿》片及《孔雀王子》在日本一炮而紅，並推出過日文專輯。

阿部寬在演藝界亦愈戰愈勇，拍劇有好成績，在影壇亦不乏代表作，不管搞笑的《羅馬浴場》，還是改編東野圭吾小說的《神探加賀：麒麟之翼》和《當祈禱落幕時》，都大受歡迎；他跟《小偷家族》導演是枝裕和先後在《橫山家之味》、《奇蹟》和《比海還深》合作，也給影迷留下深刻印象。

新片《夕霧花園》獲金馬獎9項提名

其實《阿修羅》之後，阿部寬也參演另一港產片《東京攻略》，數年前又在內地導演陳凱歌的《妖貓傳》客串一角。獲今年金馬獎9項提名的《夕霧花園》，是《百日告別》台灣導演林書宇為HBO Asia拍攝的新片，阿部寬在片中跟有份角逐金馬影后的李心潔有不少對手戲。《夕》片改編自馬來西亞作家陳團英的同名小說，描述一對姊妹受困於二次大戰中的馬來西亞日軍戰俘營，逃出生天的姊姊始終對殞命的妹妹自責不已，決定向神秘的日本園藝師學藝，蓋出姊妹倆曾夢想過的花園紀念。