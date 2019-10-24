新片首映古天樂慶祝49歲生日 內地女大叫「老公」贈興

古天樂（左三）主演的《犯罪現場》前晚舉行首映禮，一名內地女子自稱古仔老婆，大叫大嚷，古仔由始至終保持鎮定，但也有瞄向「老婆」吵鬧的方向。（攝影：孫華中）

【明報專訊】古天樂（古仔）本月21日49歲生日，前晚與宣萱、姜皓文、張繼聰等到九龍灣出席電影《犯罪現場》首映禮，大會安排蛋糕為古仔及同是10月壽星的姜皓文慶祝生日，場面熱鬧。其間有自稱「古天樂老婆」的內地女子大叫贈興，引起一陣騷動，古仔處變不驚，繼續淡定分享拍攝感受。古仔生日願望是身體健康，還透露將再與宣萱合演新戲。

古仔與監製爾冬陞、宣萱、姜皓文、張繼聰等在台上談到拍攝情况時，突然有一名內地女子為壽星古仔贈興，先在場外不停向他揮手，繼而聲嘶力竭高呼：「我是古天樂的老婆！大家看過來。」眾人忍不住笑及望向她，古仔則淡定繼續分享。不過該女子仍大聲叫嚷，爾冬陞忍不住說：「好吵啊！」之後保安欲上前制止，該女子再不停大喊：「老公，他打我，古天樂，他打我。」古仔未有回應。

安排宣萱新戲演反派

古仔表示今年生日先與朋友和舊同學慶祝，正日生日就與家人食飯，因擔心交通問題，所以沒跟粉絲聚會。他稱生日願望是身體健康，因為有健康身體才可做其他事情。宣萱稱已送相當適合古仔的生日禮物，身旁的古仔即表示很鍾意，也會記得宣萱生日。不過宣萱大爆古仔去年記錯她的生日，「遲了一日！記一世」。宣萱表示一定會記得每個朋友生日，都記在記事簿上，每次看到有朋友生日，便會傳短訊祝賀，朋友會很開心。

古仔透露遲些會再和宣萱合作，想安排對方演反派角色，讓對方有所突破，但暫時未計劃好。宣萱聞言即道：「我經常都話想演反派，亦都想試下演美劇患自閉症醫生的角色，不過電影不同電視，電視不用負那麼大責任，電影要負票房責任，壓力較大。」

姜皓文生日結婚周年同慶祝

姜皓文本月26日53歲生日，他表示與太太殷寧的生日和結婚周年紀念相近，但今年較忙，一次過食飯慶祝，「今年和太太結婚20周年，不知買什麼禮物送她，便叫她自己揀生日及結婚周年禮物，最後她買了首飾，反正我的錢都交給她保管。」他過往每年生日會和太太去旅行慶祝，雖然今年要開工拍戲去不到，但很鍾意開工期間切蛋糕，覺得氣氛特別不同很開心。

張繼聰想兒子了解演員工作

張繼聰最難忘在《犯罪現場》經常要開槍，令他經常很緊張弄至「瞓捩頸」：「當時不敢講，好似好失威，見好多前輩如古仔、張家輝、劉青雲個個開槍都好有型，今次拍完就真的見到個距離了！下次再有機會拍，我會入槍會練習。」他又自爆拍完動作戲，明明弄傷少少，回家會誇大10倍，目的想老婆謝安琪關心和在仔女面前炫耀，「讓子女知道爸爸返工辛苦，兒子已長大，我同他解釋過演員是幾辛苦的職業，有機會想帶他跟我開工，讓他了解是什麼一回事，去欣賞各行各業的付出，即使兒子有時會覺得我好煩，但都無辦法，我想灌輸好的價值觀給他。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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