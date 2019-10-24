10年前拍《巾幗梟雄》屢傳不和 商天娥吻鄧萃雯：基督泯恩仇

商天娥（左）與鄧萃雯（右）曾傳不和，但兩人有共同信仰，日前在分享會上，前者吻雯女面頰說是基督泯恩仇。

【明報專訊】鄧萃雯（雯女）與商天娥（娥姐）2009年合演劇集《巾幗梟雄》時屢傳不和，日前在分享會上，娥姐吻雯女面頰，兩人笑說是基督泯恩仇，場面感動。

娥姐不善辭令 易生誤會

娥姐在會上談及人生低潮，自言從小到大不善辭令，甚少跟人溝通，容易令人誤會。她當年要照顧身體狀况欠佳的爸爸，又兼顧拍劇令身心疲累。她認為在工作上做足本分已足夠，但公司跟她傾續約時有加人工，卻說了一句：「娥，我都唔明點解連幕後人都話你有問題！」當時她很難過，決定不再續約，每日在家哭，不斷問自己「點解會係咁？」之後她回想很多時沒跟人溝通，自此懂得珍惜友情。

娥姐主動提及當年與雯女傳不和，在人家講是非時，她也有搭嘴，「無論之前講過咩都好，我今次第一次分享也是因為你才做！」之後娥姐吻了雯女一下。

雯女說到最近香港社會氣氛緊張，不少人出現負面情緒，她稱初入行當上女主角，有名卻沒利，連租屋後生活也有困難。加上她的父母早離異，得不到家庭溫暖，因而好渴求愛，拍戲投入容易愛上對手，弄得一敗塗地。

雯女易愛上對手

1998年雯女置業後，因金融海嘯變成負資產，各方面都是失敗者，感到無力再行下去，所以明白現時一些年輕人感受。她續說：「2013年拍《金枝慾孽貳》時因沒有劇本，壓力令我情緒出現問題，嚴重到可能要結束演員生涯。當時我曾經憤怒，好挫敗，覺得人生又再次跌進谷底，但經過之後兩年時間沉澱，在刻意不安排任何工作給自己的情况下去體驗人生，發現原來我不再緊張有沒有工作、不再想要努力掙錢、學會放手以往或未來的成就、不再憂慮身外之物，甚至能把年長父母一切所需也全然交託給主時，我竟然第一次真正感受到自己好幸福！」

娛樂組