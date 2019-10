最霉戶口得42元 感謝麥美恩吳業坤雪中送炭 樂印姊妹永不解散堅持追夢

next

【明報專訊】駱胤鳴(烙印)2009年參加《超級巨聲》入行,2014年與姐姐駱胤樺(樂樺)組成「SiS樂印姊妹」,隨着今年6月約滿GME唱片公司,歌星夢被迫暫時擱置,據報道烙印在無綫娛樂新聞台採訪工作亦被暫停,12月底將約滿無綫;回望10年,烙印坦言名和利都不理想,但掙到可貴的友誼,認識到一班兩脇插刀的朋友,如麥美恩和吳業坤等,在她最潦倒、戶口只得42元時,爭着雪中送炭請她吃飯。姐姐樂樺的情况較好,一直有做半職老師教音樂和英文,過去5年最想獲大眾認同她有音樂才華,這個目標亦算已達到。兩姊妹的音樂發展雖不似預期,但總算為自己的理想努力過,出過3張唱片、攞過「叱咤」新人金獎、在九展開過音樂會,於願足矣!

出道10年,在娛樂圈似乎已停滯不前,烙印覺得自己得的總比失的多,她說: 「回頭望,條路真的不易行,我試過半年沒有收入,戶口得42元,覺得自己很可憐,影了張相放上facebook,很多人主動請我食飯,為怕傷我自尊心,會巧立名目,好似麥美恩說在annual dinner 抽中萬八元請大家食飯,我會相信嗎?在公司遇見吳業坤,他知我沒錢吃飯,即給了我100元,我至今仍未還錢,雖然是區區小數目,但已令我感受到人間有情,很感謝他們雪中送炭。說很辛酸嗎?又未至於很慘,有那麼多人幫忙,認識到一班好朋友,反而是得着。」

樂樺執教鞭不愁沒收入

樂樺則較妹妹幸運,畢業於香港大學音樂及語言學系,持香港大學學位教師教育文憑,並考獲八級英國皇家音樂學院鋼琴、聲樂及樂理證書,出道後仍兼職教音樂,有一定收入,工作又不影響她追逐音樂的夢想,「很多人都不知有半職老師,人生其實有很多可能性,但要你去發掘,不要限死只做一種職業」。

當初因為追夢入行,烙印直言夢想是美好,現實是殘酷,但兩姊妹勝在知足,丁點回報和迴響便很開心, 「在娛樂圈我們算失敗,所有人入行都想有一定成就和知名度,我們知名度是不夠的,很多歌手會兼顧拍劇,但我們打不入這市場,亦做不到我們很想做的音樂,是否完全失敗?又未必是,上到夢想的樂壇流行榜頒獎典禮這個台、在九展開過一場音樂會、出過3張唱片,其中一首《謝謝你》,1年後在抖音再次hit起,現在仍hit中,做過的東西是不會消失的,繼續影響很多人」。

歌曲不夠商業愈做愈霉

樂印姊妹入行初期忙到不可開交,沒料到後勁不繼,這幾年條路愈來愈難行,拍了個廣告,因為產品撤出大中華市場而被抽起;寫了首開心、甜蜜的情歌《夏枯草》,老闆說將她們連同首歌推銷給涼茶舖,涼茶舖最後找了其他歌手代言,烙印說:「不知是否我們知名度不足?我們要求公司將這首歌派台,老闆以不夠商業為由拒絕。公司是睇回報的,之後我們愈出愈少歌,愈做愈霉,我憤怒過,點解搞成咁?」

走過崎嶇不平的10年,烙印成長了不少,「我本身好容易憤怒,朋友都形容我是刺蝟,家姐幫了我很多,她是天秤座,懂得平衡,是個充滿正能量的人,慢慢被她感染,自己也變得很正面,加上男朋友的支持和鼓勵,每次在我遇到挫折沮喪想放棄時,他都鼓勵我繼續向前行」。男友曾對她說:「你不做,人生有什麼意義,不挑戰沒做過的事,你的人生便沒趣。這行可以試很多東西,80歲不死,都有很多可能性。」烙印透露在情緒低落時,會寫歌發泄,以正能量的歌鼓勵自己。

得到認同已開心

樂樺沒有妹妹這種負面情緒,亦沒有對這行失望,她說:「我和妹妹的想法不同,妹妹全身投入娛樂圈工作,而我只純粹當興趣,興趣有回報當然是好。雖然我掙錢不是靠娛樂圈,但眼見有些同期出道的歌手多些資源,都會感到沮喪。其實我最想得到人認同我有才華,都算得到了,已經很開心」。

打動父母不再反對做音樂

父母有否叫她們不要再發明星夢?烙印說:「他們催促我們結婚生仔,但他們不覺得我們這份工是發明星夢,只擔心娛樂圈是個大染缸,我說不代表你們的女兒是一匹可以被亂染的布,我們只想憑歌發放正能量,最終媽媽被打動,同意我們繼續追夢。」

