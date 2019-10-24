最霉戶口得42元 感謝麥美恩吳業坤雪中送炭 樂印姊妹永不解散堅持追夢

【明報專訊】駱胤鳴（烙印）2009年參加《超級巨聲》入行，2014年與姐姐駱胤樺（樂樺）組成「SiS樂印姊妹」，隨着今年6月約滿GME唱片公司，歌星夢被迫暫時擱置，據報道烙印在無綫娛樂新聞台採訪工作亦被暫停，12月底將約滿無綫；回望10年，烙印坦言名和利都不理想，但掙到可貴的友誼，認識到一班兩脇插刀的朋友，如麥美恩和吳業坤等，在她最潦倒、戶口只得42元時，爭着雪中送炭請她吃飯。姐姐樂樺的情况較好，一直有做半職老師教音樂和英文，過去5年最想獲大眾認同她有音樂才華，這個目標亦算已達到。兩姊妹的音樂發展雖不似預期，但總算為自己的理想努力過，出過3張唱片、攞過「叱咤」新人金獎、在九展開過音樂會，於願足矣！

出道10年，在娛樂圈似乎已停滯不前，烙印覺得自己得的總比失的多，她說： 「回頭望，條路真的不易行，我試過半年沒有收入，戶口得42元，覺得自己很可憐，影了張相放上facebook，很多人主動請我食飯，為怕傷我自尊心，會巧立名目，好似麥美恩說在annual dinner 抽中萬八元請大家食飯，我會相信嗎？在公司遇見吳業坤，他知我沒錢吃飯，即給了我100元，我至今仍未還錢，雖然是區區小數目，但已令我感受到人間有情，很感謝他們雪中送炭。說很辛酸嗎？又未至於很慘，有那麼多人幫忙，認識到一班好朋友，反而是得着。」

樂樺執教鞭不愁沒收入

樂樺則較妹妹幸運，畢業於香港大學音樂及語言學系，持香港大學學位教師教育文憑，並考獲八級英國皇家音樂學院鋼琴、聲樂及樂理證書，出道後仍兼職教音樂，有一定收入，工作又不影響她追逐音樂的夢想，「很多人都不知有半職老師，人生其實有很多可能性，但要你去發掘，不要限死只做一種職業」。

當初因為追夢入行，烙印直言夢想是美好，現實是殘酷，但兩姊妹勝在知足，丁點回報和迴響便很開心， 「在娛樂圈我們算失敗，所有人入行都想有一定成就和知名度，我們知名度是不夠的，很多歌手會兼顧拍劇，但我們打不入這市場，亦做不到我們很想做的音樂，是否完全失敗？又未必是，上到夢想的樂壇流行榜頒獎典禮這個台、在九展開過一場音樂會、出過3張唱片，其中一首《謝謝你》，1年後在抖音再次hit起，現在仍hit中，做過的東西是不會消失的，繼續影響很多人」。

歌曲不夠商業愈做愈霉

樂印姊妹入行初期忙到不可開交，沒料到後勁不繼，這幾年條路愈來愈難行，拍了個廣告，因為產品撤出大中華市場而被抽起；寫了首開心、甜蜜的情歌《夏枯草》，老闆說將她們連同首歌推銷給涼茶舖，涼茶舖最後找了其他歌手代言，烙印說：「不知是否我們知名度不足？我們要求公司將這首歌派台，老闆以不夠商業為由拒絕。公司是睇回報的，之後我們愈出愈少歌，愈做愈霉，我憤怒過，點解搞成咁？」

走過崎嶇不平的10年，烙印成長了不少，「我本身好容易憤怒，朋友都形容我是刺蝟，家姐幫了我很多，她是天秤座，懂得平衡，是個充滿正能量的人，慢慢被她感染，自己也變得很正面，加上男朋友的支持和鼓勵，每次在我遇到挫折沮喪想放棄時，他都鼓勵我繼續向前行」。男友曾對她說：「你不做，人生有什麼意義，不挑戰沒做過的事，你的人生便沒趣。這行可以試很多東西，80歲不死，都有很多可能性。」烙印透露在情緒低落時，會寫歌發泄，以正能量的歌鼓勵自己。

得到認同已開心

樂樺沒有妹妹這種負面情緒，亦沒有對這行失望，她說：「我和妹妹的想法不同，妹妹全身投入娛樂圈工作，而我只純粹當興趣，興趣有回報當然是好。雖然我掙錢不是靠娛樂圈，但眼見有些同期出道的歌手多些資源，都會感到沮喪。其實我最想得到人認同我有才華，都算得到了，已經很開心」。

打動父母不再反對做音樂

父母有否叫她們不要再發明星夢？烙印說：「他們催促我們結婚生仔，但他們不覺得我們這份工是發明星夢，只擔心娛樂圈是個大染缸，我說不代表你們的女兒是一匹可以被亂染的布，我們只想憑歌發放正能量，最終媽媽被打動，同意我們繼續追夢。」

場地：1563 At The East Live House and Restaurant

記者：柯美

攝影：孫華中

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