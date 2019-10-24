本田翼化身YouTuber陪粉絲打機

【明報專訊】在網絡年代，無論藝人抑或素人都以躋身「網紅」為目標，早在日本男星速水直道及水嶋廣今年開設YouTube頻道教煮餸之前，《安堂機械人》27歲女星本田翼已於去年變身YouTuber，至今已有128萬人訂閱。前日她在埼玉縣舉行一連3場粉絲見面會，吸引1.7萬人捧場，部分幸運兒更有機會上台，跟她一起打機，實現宅男終極夢想。

本田翼出道以來首次舉行粉絲見面會，她以一身便服造型登場，興奮地跟台下粉絲說：「從未想過自家YouTube頻道，可以舉行實體活動，希望大家玩得開心。」見面會一日連開3場，合共1.7萬名粉絲迫爆埼玉超級競技場，當中以20至30歲男生為主。

自認宅女可連續打機18小時

本田翼一向自認宅女，放假可以留在家中連續打機18小時而不覺倦，因利成便透過YouTube頻道上載打機過程，成功吸引宅男粉絲收看。前日在首場見面會上，她便以「玩遊戲吧」作主題，即場抽選幸運粉絲，跟她一起玩Nintendo Switch的熱門遊戲《瑪利歐賽車8豪華版》，經過幾輪比賽，最後她只能排名第7位，本田翼笑說：「看來我要努力練習了。」

第2場活動改以「本田的房間」為主題，本田翼坐在暖爐茶几造型的花車上繞場一周，跟全場粉絲作近距離接觸，氣氛high爆。她又即場播放生活片段，包括平日在家下廚的樣子，香閨擺設亦首度曝光，又播出她為拍攝今季日劇《Cheat 詐欺師們請注意》而努力練習跳舞的幕後花絮片段，令粉絲大開眼界。

播放生活片段及新劇花絮

未知本田翼是否在首場見面會上敗給粉絲心有不甘，於是在第3場活動改玩另一遊戲《黎明死線》，平日粉絲只能透過YouTube欣賞她打機過程，這日卻能親眼目睹她打機的表情，感覺相當新鮮有趣。