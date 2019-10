《E.T.外星人》童星醉駕被捕 《鬼眼》20周年主角再發福

next

【明報專訊】史匹堡(Steven Spielberg)執導的經典科幻片《E.T. 外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial),童星主角亨利湯馬士(Henry Thomas)踏單車載着E.T. 然後飛上天的一幕,令人印象深刻;亨利現已是48歲中年人,據報美國時間周一晚上,俄勒岡州警方接報,有人停車在十字路口,警員到場時發現司機正是亨利湯馬士,而且昏迷不醒,他其後未能通過呼氣測試,最終以醉駕被捕,並於周二早上獲釋。

發展不及茱芭莉摩亞

荷李活著名的童星不少,但成年以後還有一定地位的,卻為數不多;像亨利湯馬士,在《E.T. 外星人》是頭號主角,成長後也一直拍戲,在電影《燃情歲月》(Legends of the fall)扮演畢彼特(Brad Pitt)胞弟,又演出過馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的《紐約風雲》,近作則有劇集《陰宅異事》(The Haunting of Hill House),要數最著名的演出,還是停留在《E.T. 外星人》童星階段;若論發展,遠不如在《E.T. 》扮演他妹妹的茱芭莉摩亞(Drew Barrymore),她演出及監製過《神探俏嬌娃》等賣座電影。

一度淡出 曾酗酒撞車

印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫(M. Night Shyamalan)的成名作《鬼眼》,今年面世20周年紀念,早前舉行重映會,男主角布斯韋利士(Bruce Willis)沒有現身,但希利祖奧士文(Haley Joel Osment)陪同導演出席。當年《鬼眼》叫好叫座,全球票房高達6.7億美元,而且獲奧斯卡最佳電影、導演等6項提名,扮演有陰陽眼男孩的希利祖奧士文,亦入圍角逐最佳男配角,他的一句:I see dead people,堪稱經典對白。希利4歲開始拍戲,曾在《阿甘正傳》扮演湯漢斯(Tom Hanks)兒子。《鬼眼》之後他又拍了《拉闊愛的人》、《愛上這個家》及《人工智能》等。跟衆多走紅的童星一樣,希利踏入青春期開始淡出鎂光燈,並曾酗酒及發生嚴重交通意外。近年他再度活躍幕前,但代表作欠奉,備受談論的,反而是他愈來愈膨脹的身形。

芬寧姊妹 由細演到大

《黑魔后2》最近上映,片中扮演愛洛公主的艾莉芬寧(Elle Fanning)跟胞姐狄高達芬寧(Dakota Fanning),是圈中知名的童星姊妹花,前者演出過《巴別塔》及《奇幻逆緣》,分別飾演女主角姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)的女兒及童年;艾莉近年片約也不少,除了《黑魔后》系列,也在活地亞倫(Woody Allen)近作《情迷紐約下雨天》擔正。

狄高達則是天才童星,演出過《不一樣的爸爸》、《強戰世界》、《鑣火》及《捉迷藏》等,分別跟辛潘(Sean Penn)、湯告魯斯(Tom Cruise)、丹素華盛頓(Denzel Washington)和羅拔狄尼路(Robert De Niro)等一線男星合作。早前上映的《從前,有個荷里活》,她有份客串一角。