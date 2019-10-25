《開心速遞》明年每周播足7晚 呂慧儀湯盈盈嘆湊仔時間減少

【明報專訊】劉丹昨日率領湯盈盈、呂慧儀、林淑敏、許家傑及張景淳等逾40名藝員，於電視城為《愛‧回家之開心速遞》宣傳，並宣布處境劇會由原定逢周一至周五播出，添至一星期播足7晚，由2020年1月4日起實施。眾演員均表示已做好心理準備，工作量會增加，希望加入新面孔壯大劇組陣容。

《愛‧回家之開心速遞》舉行的「嘻哈迎接Halloween」，眾藝員分組玩遊戲化「嚇人妝」，湯盈盈慘遭單立文糟質，用唇膏將她化成血盆大口的小丑裝，丹爺跟盈盈開玩笑說：「其實盈盈不用化妝，她不化妝都夠嚇人。」湯盈盈無奈說：「怪不得滕麗名問我今日要不要開工，我以為她關心我，誰知把我弄成這樣！」

湯盈盈：現在有得玩就玩

對於《開心速遞》明年起一周播足7日，已為人母的湯盈盈與呂慧儀，會否擔心小朋友投訴少了時間陪伴？盈盈說：「所以現在有得玩就盡量陪他們玩，因之後開工會好甘，今個星期會帶女兒跟朋友開派對，提早慶祝萬聖節。」兩人均表示，平日小朋友已經常投訴，但又不可帶同他們來電視城開工，呂慧儀解釋：「因現在公司保安嚴謹了，申請小朋友入內要多幾重手續，所以不能陪住我返工。」

呂慧儀提議伊健做景淳哥哥

呂慧儀期待將來有多些新演員加入，「希望四大天王和鄭伊健會來客串，大家都說張景淳和伊健似樣，伊健可演他阿哥」。問盈盈會否也想老公錢嘉樂來客串？她笑說：「老公要湊女，不要搞他了。」

林淑敏：監製最辛苦

「大小姐」林淑敏則表示已做好心理準備，工作量會增加，問另一半可會投訴？她稱老公會體諒。「送水輝」許家傑笑言連生理都要準備，因可能無覺好瞓，「不過相比之前最忙時，同時拍《開心速遞》和《兄弟》，飛完英國再飛菲律賓，現在只開一套劇已算輕鬆」。兩人覺得最辛苦始終都是監製，因監製只得一個，每晚都要留在公司跟進拍攝。

許家傑恨王君馨演前妻角色

林淑敏亦提議加入新演員，她最想「送水輝」的前妻出現，「等我有個競爭對手嘛，現在無對手呀」。許家傑笑指「前妻」一定要港姐級，心目中人選是王君馨，「其實我和君馨認識很久，是好兄弟，但未試過正式合作」。林淑敏聞言即笑說：「如果是君馨，那我就安心將你讓給她了。」兩人希望藉《開心速遞》繼續向觀眾發放正能量。

記者：陳釗

攝影：孫華中