馬浚偉改日期堅持開騷 陳志雲大嗌：光復樂壇

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）在灣仔演藝學院舉行7場《DREAM BIG馬浚偉演唱會2019》，前晚首場演出。因應周末社會環境的不能預測因素，有可能會影響觀眾往返演唱會場地，故有關方面將原本周六、日的場次調動，10月26、27日與11月2、3日的4場改為本月28至31日舉行。

想𧨾歌迷開心

演唱會由陳志雲旁述，介紹馬仔的成長故事揭開序幕，分享他的童年照與家人的照片。馬仔在台上透露初時有計劃整個演唱會延期，後來跟投資方商量，決定如期舉行只作部分改動。他稱這段時間大家心情可能唔開心與不安，這是他不想改期原因，因他想跟觀眾拉近距離，唱歌、傾偈𧨾大家開心。他的理念是只要相信便可以，正如他當年參加了44次歌唱比賽才贏1次，終於在1993年獲冠軍並加入樂壇。

馬仔入行26年，說見過好多風浪，他相信有信心朝目標走一定有機會。想當年他出第3張唱片銷量欠佳，打算跟華納完約後離開娛樂圈，但這時候TVB的珍姐與李添勝邀他拍劇，讓他繼續留在娛樂圈。

陳志雲上台笑問馬仔：「你做乜成日講同TVB關係好好，你好驚好似我咁？」又問馬仔為何開演唱會？馬仔稱從沒放棄唱歌，以往在舞台劇與美加等地都有唱歌，只是沒在港唱。志雲說：「你即係『光復樂壇、時代革命』，大家一齊為馬浚偉加油！」全場觀眾拍掌支持，志雲大叫「馬浚偉」，觀眾和應「加油」。接着志雲叫「香港人」，觀眾也大叫「加油」。志雲笑說近期演唱會也流行叫口號。馬仔苦笑說：「乖啦！」之後兩人合唱粵曲。

記者：鍾偉茵