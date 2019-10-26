肚凸凸孕味濃 孫慧雪否認有喜

從正面看孫慧雪，覺得她身形圓潤了不少。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】現年37歲的孫慧雪（阿雪）是不少宅男心目中的女神，不過她於2016年被當時的男友羅天彥私有化，榮升「羅太」，翌年7月誕下兒子Riley，升呢做索媽。不過，阿雪未有因此埋沒其美好身段，於今年書展繼續推出寫真，寫真照更是她產後拍攝的，身材相當火辣。雖然阿雪常說暫時無意再追多個小朋友，但日前本報在將軍澳遇上她，發現她身形突然「暴脹」圓潤不少，穿著鬆身衫，腹部隆起，孕味甚濃。她回覆本報否認有喜，並說只是服裝造成的錯覺。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

孫慧雪日前獨自在將軍澳行街，見她身形圓潤不少，穿上鬆身衫裙都見到肚凸凸，加上不時用手護肚，又穿運動鞋，孕味甚濃，驟眼看似已懷孕4、5個月。其間她去選購健康麵包，而且全程電話不離手，未知是否向老公報告行蹤，以免對方掛心。

幫兒子報讀幼稚園

事後記者聯絡阿雪，問是否可以恭喜她再度有喜？她否認懷孕，解釋可能是底衫太鬆撐起來，才出現這個效果，她說：「真的沒有，暫時沒有計劃再生。（是否未夠3個月怕小器？）絕對無呀！」

阿雪表示最近很忙，除宣傳第3首新歌、拍電影及拍攝無綫綜藝節目外，還要幫2歲兒子報讀幼稚園，「下個月就要面試了，心情緊張過自己面試，到時老公都會一齊去，希望成功」。

網民質疑貼谷胸舊照

阿雪前晚在社交網曬性感谷胸照，因被網民質疑貼舊照呃like，她撰長文反擊，並強調是近照，又指自己雖然還有幾年便4字頭，但女人要keep一定keep到，叫大家一齊加油。