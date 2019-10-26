當年急流勇退回歸校園 柏安妮轉行做臨牀心理學家

【明報專訊】陳慧珊監製及主持的香港開電視節目《放學後》，新一集請來柏安妮及林建明擔任嘉賓。

於1980年代曾紅極一時的柏安妮，在1993年選擇息影投身商界，之後回歸校園進修，先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位。她與一名在香港大學認識的男同學結婚，二人育有兩女。

柏安妮的父親是當醫生的英國人，她指父親的思考方法和中國人不一樣，不時鼓勵她做自己喜歡的事，因此她從影前，已是香港花式溜冰冠軍。

希望以生命影響生命

近年柏安妮成為臨牀心理學家，為家長和孩子築起溝通的橋樑，她謙稱自己不是專家，「最好的治療師應該永遠自覺不足，因為當你開始自認專家，你就永遠不會學習，我一直都在學習，每天接觸不同的小孩和家長，從他們身上獲益良多」。她希望以生命影響生命，幫助更多人，「一個人的力量不大，但你可以用一個人的力量，影響更多的人」。

林建明患抑鬱症開啟新生命

另外，「大姐明」林建明經常在幕前為大家帶來歡樂，但她的前半生卻歷盡滄桑，她小時候隨母親半正式、半偷渡的形式從江門來港，之後賺外快供自己讀中學。

當年林建明投考藝員訓練班失敗，偶然機會下當上沙灘小姐，簽約麗的電視，正式踏足娛樂圈；但一次意外被布景板撞傷頭部，休息後復工卻像變了另一個人，想法變得負面。

在家休養足足1年，其後才知自己患上抑鬱焦慮症。最壞的同時，也開啟她生命中新一章節，她成立慈善基金，幫助同路人。

娛樂組