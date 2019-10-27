阮兆祥麥花臣開騷 蔡一傑上台送肉嘴

【明報專訊】阮兆祥一連三場《King of Dreams演唱會》前晚於旺角麥花臣場館開鑼，大批圈中好友包括曾志偉、蔡一智、王祖藍、胡楓、李司棋、薛家燕等來捧場；因社會環境不能預測因素而取消昨日伊館個唱的蔡一傑（傑仔）亦有到場。傑仔不單送花賀祥仔圓個唱夢，還應祥仔邀請，與哥哥蔡一智上台合唱《3分鐘放縱》。傑仔一上台就與祥仔激嘴，3人在台上又唱又跳，全場觀眾High爆站起來，掀起全晚高潮。

阮兆祥開場時披黑色斗篷從觀眾席後方乘電動專車登場，一口氣唱出3首英文歌。祥仔開心說：「圓30年夢想。今晚完成創舉，舞台不惜工本，將不可能變成可能，從來沒有在麥花臣出現咖啡杯舞台軌道。」祥仔之後除下斗篷，以一身閃亮西裝唱《大夢想家》，他自爆今年有兩個BB「出世」，就是今次個唱與本月推出的HiFi碟，十分感謝修哥（胡楓）幫他在《天各一方》讀白，「修哥讀得很感人，男士聽了也被感動流下男兒淚」。

全場High爆尖叫聲不絕

祥仔1992年開始拍無綫劇，首部《冲天小子》跟張智霖、草蜢合演，令他有無限回憶。接着他唱出《3分鐘放縱》，反應熱烈，祥仔趁機叫觀眾一齊大嗌在台下欣賞的傑仔和蔡一智上台，跟他再唱一次這首歌。傑仔和蔡一智（阿智）在一片掌聲和歡呼聲走上台，傑仔即時向祥仔送上肉嘴。阿智笑說：「早知不要蘇志威，現在宣布2019年『新草蜢』。」祥仔向傑仔笠高帽：「總之有蔡一傑的草蜢就Wonderful ！」傑仔說：「我不做演唱會都來看你演淐會，我取消演唱會，你幾大面呀！」三人勁歌熱舞，全場High爆企起身，掌聲尖叫聲不絕。祥仔又與嘉賓羅凱鈴（Judas Law）合唱，最後他唱《二把》時感觸落淚。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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