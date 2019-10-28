阮兆祥尾場騷 防暴警封路 佘詩曼周家蔚食完點心再撐場

周家蔚（左）和佘詩曼（右）結伴看阮兆祥演唱會，雖然現場有示威，但兩人沒受事件影響。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】反修例風波昨日再發生多區警民衝突事件，其中旺角區有堵路及縱火，警方曾發射催淚彈。阮兆祥（祥仔）昨晚在旺角麥花臣場館舉行尾場演唱會，大批圈中好友包括佘詩曼、周家蔚、林盛斌、李漫芬與丈夫、白健恩等捧場。開騷前場館附近有示威者堵路，逾20名防暴警察出現及封路，並有多部警車，氣氛緊張，其後解封。演唱會於晚上8時30分開騷，場館落閘只有一個玻璃門出入。開場時見入座率約六成，未知是否受示威影響？

入座率約六成

佘詩曼（阿佘）與周家蔚受訪時表示，落車後行了幾步，沒受事件影響，7時許還往食點心。問知否有示威者堵路及有防暴警察出現？她們表示見不到。會否擔心散場時的交通？阿佘說先享受個演唱會，而且答應了祥仔一定要來；周家蔚則說到時再算。

李漫芬表示早了一小時出門，因知附近有好吃的餐廳。她有見到抗爭者，沒看到警察，她說老公在身邊，所以沒受驚。會否擔心完場後的交通？她說住得很近，可走路回家，所以不太擔心。白健恩表示遇不到示威者，但見到防暴警察，會留意交通狀况，未想到之後怎樣離開。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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