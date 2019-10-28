追看緋聞女友唐詩詠《解決師》 陳思銘自認忠實粉絲：視后很厲害

【明報專訊】唐詩詠緋聞男友陳思銘與黃心美為主持的香港開電視節目《男士堂》宣傳，提到友台無綫正播放兩套台慶劇，分別是心美妹妹黃心穎主演的《牛下女高音》，以及陳思銘緋聞女友唐詩詠的《解決師》，對於「身邊人」有劇播出，心美表示只看過一集，錯過了也不會追看；陳思銘則自認是唐詩詠的忠實粉絲，有追看《解決師》，首次做幕前工作的他，未敢向貴為「視后」的緋聞女友取經。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

《男士堂》是介紹男士產品、興趣、品味等的綜藝節目，題材和主持組合都十分新鮮，心美與陳思銘雖然同是該節目主持，但受訪當日才首次見面。心美自言平時看男士，第一眼會看對方的高度和樣貌，尤其喜歡單眼皮，笑指陳思銘雖然雙眼皮很深，但外形符合她要求。心美在節目中伙拍另一名男主持王貽興介紹潮流物品，又會四出到訪男士「私竇」，例如古董車行等，還透露拍攝時經常與貽興鬥嘴鬥爆肚，幸好沒輸給對方。

心美慶幸荷包沒「失守」

今次是心美回復自由身後首個電視節目，拍攝團隊都是之前合作過的，所以很有默契和開心，在拍攝過程中，她最難忘是收到很多禮物，還發現整個拍攝團隊都很喜歡購物，其中一集拍攝即影即有的復古相機，儘管折扣很少，但最後都買了7部，而她慶幸荷包沒「失守」，「一來產品以男士心頭好為主，加上我在消費方面並非衝動派，可能全隊人最後只得我尚餘酬金落袋」。

至於陳思銘在節目中主力改造宅男，首次擔任主持的他表現甚緊張，「頭幾集表現好生硬，好似主持《警訊》咁嚴肅，自己也不敢看，能夠順利播出沒收投訴，全靠同事的高超剪接技術」。他稱不會做全職藝人，還是做老本行教育工作比較在行。

陳思銘未有向唐詩詠取經

可有向緋聞女友唐詩詠取經？陳思銘說：「大家都忙，很少聊天，也很久沒見。」關係變得疏遠？「我們向來都是好朋友」。被記者不斷追問下，陳思銘意圖借心美解圍，但遭心美識穿說：「想我幫你解圍？不會的。」她還追問陳思銘可有追看唐詩詠的《解決師》？一臉尷尬的陳思銘稱雖然少看電視，但也有捧場，「我向來覺得她演戲很好，我是她忠實粉絲，視后嘛，很厲害，我相信很多人喜歡看她演出」 。

另一套正播放的無綫劇《牛下女高音》，則是心美妹妹黃心穎有份主演，此劇曾因黃心穎出軌醜聞所累，差點變成永無天日的倉底貨，最近獲「解封」更變成台慶劇。心美說只看過第二集，「如剛好在屋企便收看，看不到也不會追回看。（心穎有否收看？） 我怎麼知道！沒談及這個」。

心穎收樓一事保留追究權利

對於有部分網民留言會罷看黃心穎演出，心美說：「任何事都會有很多聲音，我沒留意；沒養分的留言，不會看。」她與心穎一直保持聯絡，透露心穎目前心情仍是ups and downs，目前未有計劃返港，她也沒時間過去探望妹妹。對於有報道指心穎不敢返港，越洋透過國際公證行收樓，心美認真說：「因當中牽涉某些人或公司的職業操守問題，已交由律師處理，保留追究權利。」

黃心美

髮型：Cedric Tsang @ Nova Hair Nail

化妝：Dera Tse & Kinki Wong

場地：Barry@relaxdearhk（cubus28）

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