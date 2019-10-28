首次與鄭則仕拍電影 張家輝讚歎老戲骨功力深

【明報專訊】張家輝在新片《催眠‧裁決》飾演心理專家，故事講述他擔任陪審團，被威脅以催眠改變裁決，來救自己的女兒。三名導演劉永泰、黎兆鈞和施柏林稱男主角首選張家輝，家輝今次演出是全文戲，希望給觀眾帶來新鮮感。他又大讚劇本好，以及三名導演很專業，做足準備工夫，更稱若三名導演他日開拍本土題材電影，他同樣會支持，片酬不是問題。

飾演催眠師的張家輝，可有試過真正被催眠？他說：「我不敢，怕說了所有銀行戶口資料出來，又怕自己有些隱性潛意識被開啓，醒過來後不知會否失控做出黐線行為。」

今次新片集合鄭則仕、金燕玲、蘇麗珊等不同年代演員鬥戲，其中有一場張家輝要催眠蘇麗珊，兩人十分投入，感覺很真實，張家輝讚蘇麗珊雖然是新演員，但很有熱誠，「總好過只是來影下相、出下鏡，她好落力演好戲分」。

數到最有默契的，張家輝笑稱一定是「老屎忽」，尤其是鄭則仕，「他在每個鏡頭，都用有限戲分盡量表現得最多，只有老戲骨才做得到，和他對戲那種交流感覺好好，很開心有機會首次和他合作。金燕玲也是個很執著的演員，演出十分細緻」。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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