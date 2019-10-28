曾國祥《少年的你》守得雲開 內地開畫3日收5億

【明報專訊】曾國祥事業愛情兩得意，早前跟女友王敏奕拉埋天窗，執導新片《少年的你》，本月25日在內地上映，3日收超過5億人民幣，穩佔票房冠軍，而且得到不少網民稱讚。《少年的你》上映之路，卻如片中主角，荊棘滿途。

周冬雨搭易烊千璽

曾國祥3年前執導的《七月與安生》，不單把周冬雨和馬思純兩名女主角雙雙推向金馬影后寶座，他身為導演，實力也首次廣受肯定。新片《少年的你》再次跟周冬雨合作，還找來內地人氣男團TFBOYS成員易烊千璽演出。兩人在片中扮演高中生與少年，其實周冬雨已27歲，比易烊千璽大足足9年。

故事講述周冬雨是高材生，希望考進好的大學，但高考前個多月，目擊同學自殺，因而被校內的惡霸盯上；本以為不跟警察告發死去同學備受欺凌事件，可息事寧人。此時她路過救了被人圍毆的小混混易烊千璽，兩人成為朋友。周冬雨後來向警方講述同學自殺始末，以為能制裁欺凌者，警察和校方卻因種種原因放過她們，還回校上課。某個晚上，她被惡霸同學糾衆襲擊，還剪掉了頭髮，一直默默保護她的易烊千璽怒不可遏……

《少年的你》能夠上映，可說波折重重，這齣改編自內地作家玖月晞小說《少年的你，如此美麗》的電影，曾國祥沿用《七月與安生》班底，包括編劇林詠琛、李媛、許伊萌及攝影師余靜萍。去年7月在重慶開鏡，女歌手盧凱彤於8月墮樓身亡，其妻余靜萍立即趕返港處理後事。據悉片尾曲《Fly》也是由盧凱彤作曲，余靜萍並請來岑寧兒代唱。

上映之路 波折重重

《少年的你》本來入圍第69屆柏林影展水晶熊獎新世代單元，預定今年2月11日在當地舉行首映禮，卻於2月初突然宣布因後期製作問題，無法按時參展。之後曾收到電影公司的消息說，《少年的你》將於6月27日在內地公映，香港預計暑假開畫。內地上映前3日，片商卻突然撤檔，當時有不願具名的電影圈人士透露，中共建政70周年，當局對電影及劇集等慎重把關，《少》片觸及校園欺凌及未成年罪犯等「敏感內容」，自然高度關注。

《少年的你》本月25日上映，也是開畫前3天才公布消息，根本沒任何宣傳，未知這種無定向「驚喜」，是否催谷觀衆入場的原因。

校園欺凌 反映現實

《少年的你》在內地上映3日，不但票房報捷，口碑亦佳，有網民誇它是最佳青春片；也有人慨嘆在內地能拍這樣題材的電影不容易。當大部分賺幾十億的，都是《戰狼II》、《紅海行動》、《流浪地球》、《我和我的祖國》這類主旋律電影，《少》片卻像去年的《我不是藥神》，稍微反映現實，已讓很多觀衆擔心其安危與前途。

曾國祥前作《七月與安生》講述兩名少女的成長，其實背景不在內地也可以，今次拍《少》片，雖然描述了一段初戀，卻更貼地，也更苦澀與深沉。

片中周冬雨鼓起勇氣告發欺凌者，熱心幫忙的年輕警員反被前輩勸阻，說學生不管欺凌或被欺凌者，很多都是留守兒童，家長到深圳或其他城市打工，一年只見孩子一次。那個欺負周冬雨的漂亮女孩，來自富裕家庭，在父母面前是另一張臉孔，當警員威脅要告訴家長時，她反駁學校可能已經賠償十幾萬給死去同學的家人，告上法庭，反而一分錢也拿不到。周冬雨和易烊千璽就是留守兒童和破碎家庭的孩子，前者單親，媽媽為掙錢總不在家；易烊千璽則被母親虐打，少小離家，淪落為經常打架滿身傷的小混混。

最讓人莞爾的鏡頭是周冬雨被圍毆時，主謀的漂亮女孩抬頭看到閉路電視而喊停；「社會信用系統」和「智慧燈柱」，將來會成為消滅校園欺凌的良方嗎？還是人性根本監察不來？