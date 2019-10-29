唐詩詠搵圈外人拍拖 「翠如幫手嚴格篩選」

【明報專訊】唐詩詠昨日為佳士得香港秋季拍賣預展擔任模特兒，今次示範的鑽飾、腕表及手袋估值近2億港元。戴上翡翠頸鏈和鑽石耳環受訪的唐詩詠笑言現在有過億身家，心情十分緊張。她透露第一枚擁有的鑽飾是媽媽送贈的，是一對耳環，但沒收過男友送贈鑽飾，她說：「鑽飾太貴重了，男友送都不會收，除非是求婚鑽戒 。（是否很快會收到？）世事難料，可能很快。」她再次否認跟陳思銘（Samuel）拍拖，自稱一直單身。至於單身了多久，她說沒計算過。

稱沒有追求者

唐詩詠稱很多人以為她有追求者，其實沒有，不過她不心急，等待愛情慢慢來，最好是圈外人。她表示跟圈中人拍拖有少許怕了，壓力較大。是否因上次拍拖的不愉快經驗？她說：「拍拖我想低調，跟圈中人拍拖很難低調，維繫感情亦要花很大力氣，以我的經驗很難去處理。」問好姐妹有否做媒，介紹筍盤給她認識？她表示有，但要經過黃翠如的篩選。翠如的眼光很好？唐詩詠瞪大雙眼說：「好，她眼光好好，會幫我嚴格篩選。（可擔心被篩走晒？）篩走得，定有原因，我相信她。」

談到日前在黃翠如生日派對上，她跟舊愛洪永城同場？唐詩詠稱是她負責聯絡，包括致電洪永城，但賓客名單先要壽星女批准。是否與洪永城分手後首次同場？她說：「之前有多次同場，只是傳媒看不到而已。我很珍惜這段友誼，望大家尊重我們。」

記者：柯美

攝影：孫華中