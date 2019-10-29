獲無綫放生 繼續做「細龍太」 陳偉琪哭求原諒：醉駕是愚蠢決定

【明報專訊】無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》演「細龍太」的陳偉琪，上周五（10月25）深夜於跑馬地涉酒後駕駛被捕，她之後在個人Instagram公開道歉，並稱會深切反省。昨日她返電視城開工，是涉酒駕後首次現身向傳媒再交代事件；她表示這兩天在家反省，形容自己做了個愚蠢的決定，對不起被她影響的人，她一邊說一邊哽咽流淚，她強調今後會戒酒。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳偉琪對事件表示內疚，不但影響了自己和家人，還影響了公司及劇組，所以要跟他們說對不起，亦知道令支持她的人很失望。

再三認錯道歉

她特別多謝珍姐、監製再給她一次機會，工作暫時未有影響，她哭着說：「珍姐（曾勵珍）、監製，他們不但給了我很多意見應該怎樣做，也很關心我的心理狀况，還有很多《愛‧回家》的『屋企人』，他們逐一聯絡我，尤其是大小姐（林淑敏）、送水輝（許家傑）、我『老公』（鄭世豪），他們收到很多傳媒的電話。我看到報道，他們都很保護及支持我，我很多謝他們。」

陳偉琪一再強調醉駕是很愚蠢的決定，承諾以後不會再犯，由於事件已進入司法程序，不便講太多，她說：「我衷心向大家講聲對唔住，我錯了！」

不會再令公司失望

為此事連日以淚洗面的陳偉琪，雙眼都哭腫了，會否影響開工？她說：「作為一個演員要投入角色，尤其雷珍妮這角色很霸道，我入廠會盡量做好。」今次形象受損，會否擔心連累劇集？「其實我好擔心，這個錯影響了很多人，所以我會深切反省」。至於會否被無綫雪藏，不再演出《開心速遞》「細龍太」一角？她說︰「我很幸運，剛才跟珍姐他們解釋，他們今次原諒了我。我未來會很努力，希望永遠不會再令他們失望。我會照常工作，主要都是處境劇，暫時工作未有影響，多謝支持我的所有人。」

承諾不再酒後駕駛

被問到近日以何交通工具出入？陳偉琪再次流淚說：「考車牌最大原因都是想接載家人，但近日卻要麻煩家人接載我。」至於以後會否再駕駛？她說：「飲酒後一定不可以開車，今後會遵守交通規例。」

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