涉借醉鬧事毆打酒吧侍應經理 《狙魔人》謝勒柏達里奇被捕

謝勒柏達里奇（左）跟贊臣艾克斯（右）合演《狙魔人》將於明年初結局，未知前者醉酒鬧事，是否跟此有關？

【明報專訊】美劇《狙魔人》37歲男星謝勒柏達里奇（Jared Padalecki）前日凌晨在得州一家經常光顧的酒吧內，涉嫌拳打侍應和經理臉部，警方接報到場把他制服並拘捕，獲准以1.5萬美元（約11.7萬港元）保釋候審。有傳事件跟《狙魔人》即將播出結局，謝勒由借酒澆愁變成醉酒鬧事有關。

《狙魔人》第15季剛於本月開播，明年初便會迎來全劇大結局，即將「失業」的謝勒柏達里奇，前日凌晨在得州Stereotype酒吧內，相約朋友買醉，結果酒後失控，先出拳打向侍應臉部，就連酒吧經理亦遭殃，有人報警求助，警員接報到場後，謝勒即取出一大疊鈔票，藉此向對方炫耀。

傳是酒吧老闆之一

據娛樂網站TMZ報道，謝勒被控以兩項傷人及一項公眾地方醉酒鬧事罪名，每項控罪的保釋金均為5000美元（約3.9萬港元），目前保釋候審。有傳謝勒是Stereotype老闆之一，去年酒吧開業時，他曾透過社交媒體宣傳，並親自現身開幕禮。

生於得州的謝勒，已婚並育有3名子女，自小已發「明星夢」的他，12歲報讀演技課程，1999年入行後，參演過美劇《仁心仁術》及電影《恐怖蠟像館》等，但最為人熟悉的作品，始終是拍足15季的《狙魔人》。劇集講述謝勒與贊臣艾克斯（Jensen Ackles）扮演兩兄弟，駕着古董車在美國穿州過省，攜手調查涉及超自然力量的怪事。

不捨《狙魔人》完結

不過，《狙魔人》自2005年開播至今，收視每况愈下，今年電視台終於宣布開拍最後一季，並於本月10日首播，預計明年初落幕。謝勒早前接受《美國周刊》訪問時表示：「我從未想過有一日，會跟贊臣說再見。」表現依依不捨。

事實上，謝勒並非首次「做傻事」，5年前《冷血字傳》金像影帝菲臘西摩荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）吸毒過量暴斃，謝勒便曾透過社交媒體留言嘲諷他「愚蠢」，此語一出千夫所指，最後他要刪除留言以息民憤。