讚兒子有音樂天分 放心阿女闖娛樂圈

【明報專訊】龔慈恩一對仔女盡得她的優良基因，她對小朋友的發展也持開放態度，最緊要他們喜歡。19歲大女林愷鈴入行4年，發展不錯，雖然外界常說娛樂圈是大染缸，但龔慈恩對愛女絕對信任，所以當初無反對女兒入行，「阿女由頭到尾都是一個有分寸的人，清楚自己目標，識得去評估每個工作，所以我很信任她的決定，也相信她能處理好。雖然她最近功課很多，覺得很辛苦，但她分得很清楚的，成績也相當好，所以我無擔心。我有時都會跟她分享自己的經驗」。龔慈恩表示女兒自細在她潛移默化下，知道什麼是應該做、什麼是不應該做，例如要愛惜身體，做一些正面的事情。至於16歲兒子林卓毅很有音樂天分，擅長小提琴和色士風。會否也跟家姐步伐入行？龔慈恩稱兒子現時在加拿大讀書，最喜歡是打籃球，而且兒子年紀還細，對於自己的前路仍在摸索中。

多惜自己就會靚

56歲龔慈恩被封「仙氣美魔女」，她笑言沒什麼保養秘訣，只是在需要的時候做需要的事情，「例如遇到角色需要靚少少的，我就會下多點工夫，注意飲食和補充水分，再用一些護膚品。但其實我都幾懶的，不過基本的護膚都會做，有時在有冷氣地方會開抽濕機和多飲水，在熱的地方又會塗防曬」。龔慈恩稱到了她的年紀，心境也是重要因素，只要多些惜自己就會靚。