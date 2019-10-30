陳庭欣走訪莫桑比克 保鑣荷槍實彈保護似拍戲

【明報專訊】陳庭欣、黎芷珊及區永權昨日出席無綫節目《二億人的世界》記者會，3人分享走訪莫桑比克、葡萄牙及東帝汶的經歷。陳庭欣笑言去到莫桑比克時，與同行中醫師往了解當地醫療設施，她被當地醫師把脈，診斷她邪風入體，需要調理。

她表示首次到非洲莫桑比克拍攝節目，事前做足安全措施，打了3支預防針；出發前工作人員亦提醒她，當地治安不好，不要穿短裙或短褲，「他們說當地男士喜歡看女士穿短褲多過低胸衫。而且我去的時候當地蚊患嚴重，又有伊波拉病毒問題，所以都有點害怕」。不過她未想過「縮沙」，因自己不會去這些地方旅行，難得可透過工作體驗。

陳庭欣稱在當地拍攝時有如政要出行，每日有6、7名保鑣荷槍實彈保護他們一行6人的攝製隊；除行程保密外，保鑣駕車出外亦以高速行駛兼互相掩護，跟拍戲一樣，因聽聞有別的電視台試過有工作人員在酒店門外遇襲，所以大家都很緊張。問男友是否很擔心？她笑說：「我跟他講完又沒什麼，不過當地網絡OK，所以都有報平安。（會否不准你再拍這些節目？）不會，公司很保護我們的。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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