方力申環島泳善款達標 老竇細佬加入陪游尾段

【明報專訊】方力申將於11月5日為慈善挑戰「45公里香港環島泳」，籌款目標450萬，為45萬名缺水的貧困人口提供潔淨食水。連月來小方努力練水，他曾經歷眼發炎、脫水、游到嘔，甚至要入醫院。不少圈中人為他打氣，包括周潤發、佘詩曼、容祖兒及鄭秀文等，發哥都話佩服小方說：「你一定得嘅！」昨日小方報喜，善款已達標，同時他的環島泳不是孤軍作戰，爸爸方毓仁與弟弟方圓明會加入，陪他游最後一段。方氏三父子同為善事出力，好有愛！

娛樂組

方力申昨日在社交平台報喜說：「多謝大家的捐款！善款數字已經達4,500,000港元！但目標尚未成功，仍需大家支持我及我爸爸！」

方爸爸月前電療

原來方力申爸爸決定陪他游埋一份，他分享70多歲父親跟他齊練水的照片，方爸爸好神氣，他又留言說：「老爸古稀之年，英姿颯爽，年前手術，月前電療，徵得醫生同意，與我弟弟方圓明一起將陪我游最後一段。（弟弟因為擔心爸爸也決定游埋一份）有善長仁兄仁姐聞訊拍手叫好，加捐善款（包括我媽我弟）。容後再謝。」方力申被問及方爸爸的狀態，他稱爸爸沒有大礙，並獲醫生同意參與這善舉。

方力申為今次環島泳早已作準備，每次也有記錄，早前他進行倒數活動，並將備戰情况分享，他說：「第213天的第213次練水，平均每天都有練！」

「方力申45公里香港環島泳」，小方要環繞香港島一圈，約45公里，當日早上5時左右於沙灣（大口環）出發，順時針方向，圍繞香港島一圈，划手不少於3萬次。他會在海中超過12小時，屆時有Support Team，全程帶路、餵食及支援，終點站為沙灣。在點滴是生命的fb專頁有「方力申香港環島泳答問大會」，有人關心小方在海中12小時，要是肚痛，是否在海中大便？小方回應說：「喺海中心肚痛是一大挑戰！」他表示在落水前會去乾淨。

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