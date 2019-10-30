加州山火肆虐 《未來戰士》取消首映 阿諾半夜撤離家園

【明報專訊】美國加州山火肆虐，當局下令近20萬人疏散，州長宣布緊急狀態，「大隻佬」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與NBA球星勒邦占士（LeBron James）等名人明星亦受影響。阿諾自爆凌晨3時半撤離家園，就連他主演新片《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）的洛杉磯首映禮，亦臨時宣布取消。

曾任加州州長的阿諾，昨日凌晨透過社交媒體向粉絲報平安：「我們一家已安全地撤離家園，如果你們都是住在疏散地區的話，請立即離開。」他又感謝消防員全力保護加州居民的人身安全，「感謝我們擁有世界上最好的消防隊，他們才是真正的英雄」。

受到山火影響，最近忙於宣傳《未來戰士：黑暗命運》的阿諾，原定前晚偕拍檔蓮達咸美頓（Linda Hamilton）出席洛杉磯首映禮，結果活動被迫取消，電影公司隨即宣布，把慶功宴的食物捐贈予紅十字會，幫助有需要的災民。

約翰辛納捐390萬撐消防

另一方面，《大黃蜂》男星兼職業摔角手約翰辛納（John Cena），在下月開畫的新片《Playing With Fire》正好扮演消防員，當他得悉加州山火後，主動要求電影公司搞慈善籌款活動，支持消防隊的工作，而他亦率先捐出50萬美元（約390萬港元）予加州消防基金，可謂出錢又出力。