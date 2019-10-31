高山低谷12年 袁偉豪：現在人生最快樂

【明報專訊】「沒有昨日的經歷和練習，就成就不到今日的自己！」不是什麼至理名言或名人金句，卻是袁偉豪加入無綫12年的個人深切體會。今日他事業上軌道，坐正「男一」位置，贏過獎項，有穩定收入，能妥貼照顧家人，與女友張寶兒亦戀得甜蜜。擁有事業、名氣、財富和愛情的他直認快樂：「這兩年人生好豐盛，的確飲得杯落，現在是人生最快樂時候！」12年所經歷的高山低谷，他到底是如何走過？

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

袁偉豪（Ben）模特兒出身拍過廣告及電影，2007年參選香港先生，奪冠後加盟無綫。從小角色做起直至坐正「男一」位置，不經不覺拍了40多部劇集。Ben形容單看數字，一年平均大概拍到3齣劇，成績令他振奮欣慰。他回顧過去，奮鬥過程並非直路，走過一段迷惘期：「選完香港先生，拍過兩年綜藝節目如《舞動奇跡》後加入劇組，演處境劇及長劇，亦經歷隔籬開台的挖角潮，前輩離開，所以機會增多，因要找人承接，可惜演的角色不太特別。當做到第4、5年，曾經很不開心感到迷惘，對事情很看不開，常自問不是不努力，為什麼總比別人差少少？」

自評對工作「死牛一面頸」

眼見別人搶先機會獲重用，感覺「遲來先上岸」，的確不忿氣，Ben後來才明白是他的心態和人際關係有關，「以前覺得演出要中庸，自知不是主角不應浮誇搶別人focus。那時有導演評我演出『不慍不火』！現在我會叫師弟演放些不要怕搶戲，在戲軌內做對的事就得。經歷好幾年那階段，當時被『埋堆』字眼規限，認為是旁門左道，不如做好自己好過啦！」今日回想，Ben明白與人或客戶保持良好關係，才會讓人發現才能，機會始隨之而來。集金牛座人的典型性格，硬頸、固執、有自己想法，他自評對工作「死牛一面頸」，所以有段時間令他體會很深。經過歲月磨練，人自然成長，現在個人修為、情緒、人情世故和對環境變化都能成熟處理。

《鐵馬》《城寨》奠定一線

Ben自言心態上比以前豁然，因受觀眾認同和讚賞，增強了自信。Ben說當年拍百多集處境劇《結·分@謊情式》，是磨練和發揮自己的良機，也讓他入屋，更多人認識。另一機遇是《鐵馬戰車》他擔正主角，「角色施馬Sir經常拿着籃球Jason，是編劇寫出來的，當時自己似上身，完全投入那世界，監製看後也叫我依着感覺去演。那時候我就是施馬Sir，活潑多話，與以往沉默角色迥異。施馬Sir這角色將袁偉豪精靈鬼馬一面釋放出來，平日我好慢熱，不會太快真情流露」。

後來所拍的《拆局專家》、《城寨英雄》都令Ben奠定一線位置。他重提2016年拍《城寨》時的狀態是人生巔峰、最正時刻，可一不可再。拍《棟仁的時光》則擺脫以往靚仔乾淨形象，甚至要求他扮女人，一樣沒所謂。

與黃智雯合作最投契

捱過幾年劇接劇不停拍的日子，Ben笑言與馬國明一樣辛苦，剃頭拍清裝一樣得。努力也沒白費，「自從拍《城寨》得到角色獎，2017和18兩年，人生好豐盛，的確飲得杯落，事業很大轉變，好感恩！多客戶找我，接內地商演，去年還去雲頂開個人演唱會，又是另一考驗。拍《鐵探》時剛巧家裏有事（父親因癌病過身），由去年9月煞科到現在，是我人生最快樂時候！這兩年搵到過去20年所搵不到的」。Ben慶幸如今能照顧家人生活、有積蓄、能隨心所欲買玩具（電單車和汽車)獎勵自己，但不忘報施願多行善，回饋社會。

Ben在圈中亦慶幸贏得友情。不同階段出現不同戰友，部分在公在私都有聯繫；有些工作方面較多接觸，但一埋位就很投契，最佳例子是跟他合演《三個女人一個「因」》的黃智雯，「講到工作有默契，性格又投契，智雯排第一位！我們在兩集《On Call 36小時》是一對，之前跑龍套日子已經常一齊開工，拍過《桌球天王》、《搜下留情》。另一位是唐詩詠，先後拍《鐵馬戰車》和《棟仁的時光》，大家有默契，又同是金牛座，所以好夾，亦好理解對方，就似一面鏡」。

與陳山聰跑出友情歲月

Ben與陳山聰認識近20年，亦視他為甚有緣分的良師益友，曾一起「跑」過不開心的友情歲月。兩人加入TVB前已認識，卻甚少一齊拍劇。拍《鐵馬戰車》之前半年，見山聰日日跑步便一齊跑，起初自稱「喪跑兵團」，後來才改叫「Crazy Runner」。當年每早從九龍灣跑郵輪碼頭約10公里，跑到腳受傷要撐拐杖行，Ben覺得過程是體會和得益多。兄弟在跑步過程經常聊天，分享工作上的苦樂，得出更多正能量，「回望昔日跑步所講的不快，是那刻心態，公司有畀機會，可能是自己一時看不開，或思緒不夠清晰，導致EQ不好，影響打後日子。我有同山聰講，這兩年他捱得辛苦，劇集一套接一套又擔正主角，相信之後會好歎，個『位』會坐定」。山聰11月結婚，身為好兄弟的Ben等指示，對方有需要必定幫手。

在香港與獎項擦身而過

Ben年前在新加坡和馬來西亞都奪得「最喜愛TVB男主角」獎，偏偏在香港與獎項擦身而過，對今年爭視帝，Ben隨緣：「今年得一部作品沒有存貨，只能寄望《鐵探》的垶Sir有些收穫，如果無也沒有所謂，因為在人生經歷上已是很大挑戰。我當自己看成一門生意，部署之後的project，例如去年出相集，今年就開音樂會，都是另類考驗。」至於往內地發展，則視乎公司安排，未來10年想嘗試創造更多不同。

髮型：Price Wong@HH Hair

化妝：Tanya Tin@Touche

服裝：Paul Smith

場地：天穴（尖沙嘴海運大廈）

（10年系列）

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