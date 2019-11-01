入廚自得其樂 黃淑儀唔恨抱孫

【明報專訊】黃淑儀（Gigi姐）主持的烹飪節目一個接一個，最近又跟邵氏合作，製作《Gi味俱全》網上版於myTV SUPER上架。育有三子一女的Gigi姐雖然廚藝了得，但沒有一個子女盡得真傳，她覺得無所謂，又透露第一任丈夫劉芳剛是個傳統男人，要她傳宗接代，但他們的子女劉德藍與劉德政雖已婚，但都無意為人父母，她說：「小朋友的事不由你話事，以為他們會傳宗接代，但原來他們養貓養狗都不愛養人！我沒所謂，不會勉強，最重要是他們開心健康。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

約滿無綫的黃淑儀（Gigi姐）早前過檔ViuTV拍飲食節目時，才批評無綫山頭主義，言猶在耳，Gigi姐轉頭又為無綫同機構的邵氏合作《Gi味俱全》，證明這個世界是圓的。Gigi姐認為演員或節目主持，能被公司賞識和重用是開心事，邵氏高層樂易玲欣賞她的網上烹飪節目，主動洽談合作 ，她說：「多謝樂易玲欣賞我，我稍後也會幫香港開電視拍輯烹飪節目，是之前傾落的，樂易玲說OK。 」

網上教煮有錢途

Gigi姐的網上烹飪節目始於今年7月，她說：「丈夫徐景清在網上看見我以前教人煮檸檬雞翼的視頻有80多萬點擊，就提議不如自己拍攝放上網，於是叫兒子和女婿幫手製作一條煮檸檬雞翼視頻，廣泛向朋友取意見，他們均喜歡我在網上教烹飪，令我信心大增，於是自組班底製作。其實在無綫播出的《吾淑吾食》有很多餸都教過，但要在哪一集找出哪個餸就較困難，現在一條link一個餸，很易找到，短短3個月已製作了30集，樂易玲看了，喜歡這種方式，就邀我合作。」

仔女沒盡得真傳

現今都市人生活繁忙，沒太多時間下廚，有見及此，Gigi姐在節目中會用簡單的數個步驟教大家煮一味餸，絕不賣弄花巧，平實中讓人有親切的感覺，希望喚起觀眾回憶媽媽下廚的味道。問Gigi姐是否很懷念媽媽下廚的味道？她說：「我媽媽不下廚，我是想子女懷念我下廚的味道，肇平最喜歡吃我的炒飯，甚至他的同學也喜歡，每次同學來我家，總要求我弄炒飯。」Gigi姐雖然廚藝了得，但沒一個子女盡得真傳，她不在乎說：「大女做傳媒工作，長子是IT人，二子是工程師，得孻仔肇平對烹飪有興趣，但也只喜歡西餐，對中餐沒興趣，我整的中餐，除炒飯和檸檬雞翼，其他全都不喜歡吃！」

養貓養狗不養人

Gigi姐的二子徐肇麟剛結婚，問她有否向新抱傳授廚藝？她說：「沒有，新抱是職業女性，若非她要我提點，我不會主動叫她煮什麼給我兒子吃，我不喜歡這樣，一家一主，由他們自己發揮好了，我不會管他們。（有否為新抱進補催谷懷孕，可早日抱孫？）我也不吃補品，如何替她進補。這方面我完全不過問，讓兩口子決定。最好笑我為第一任丈夫劉芳剛誕下大女劉德藍，再懷第二胎時，我問劉芳剛，如這胎又是女怎辦？他說要傳宗接代，生到仔為止，之後生了兒子劉德政。現在德藍、德政都已婚，但無意為人父母，沒想過生BB。所以小朋友的事不由你話事，以為他們會傳宗接代，但原來他們養貓養狗都不愛養人！我又無所謂，不會勉強，最重要是他們開心健康。」

Gigi姐很早就不管束小朋友，讓他們自由發展，她說：「當年我移民加拿大後，無綫一直有找我回來拍劇，丈夫說在小朋友8歲前也別想；我回來拍《廟街媽兄弟》時，孻仔肇平已經12歲，我臨行前叮囑他們要照顧爸爸起居飲食，分擔家務，自己房間自己執拾，讓他們成長。（捨得離開他們？）沒說不捨得，小孩終會長大成人，有自己世界，每個人都是獨立個體，毋須過分緊張，亦不需要跟我的步伐走，正如我現任丈夫是醫生，但沒一個小孩讀醫，我沒遺憾，隨他們喜歡做什麼便做什麼，肇平自小志願也不是入娛樂圈，之後他喜歡，我就支持他。」

失手不覺丟架

談到烹飪，Gigi姐也有老貓燒鬚時，多數衰在燜食物方面，但她不覺丟架，因烹飪是容許有錯誤，她說：「這概念是在加拿大看到一個大廚的烹飪節目，限半小時內煮頭盤、主菜及甜品，他將一個蛋糕和一個批放入焗爐，然後弄沙律和主菜，其間傳來燶味，他取出焗燶的蛋糕，仍神態自若說『這是個錯誤示範，觀眾以後要計準時間』。幾叻的廚師也有失手時，所以我接受自己失手。」Gigi姐亦無意往法國進修藍帶廚藝文憑課程，透露曾在意大利學過數堂烹飪，但不喜歡他們將所有東西共冶一爐，然後落白酒去燜的方式，她說：「我不是專注煮西餐，又沒想過當廚師，所以沒這需要。我看了別人的烹飪，自己經過改良已足夠。」

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