視龔慈恩為偶像 張振朗約定下次演母子

曾偉權肺部免疫系統出問題，他稱身體狀况還好，但需要長期食藥。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】龔慈恩、張振朗、曾偉權、歐瑞偉、蔣志光、車婉婉及黑妹等昨日出席劇集《牛下女高音》宣傳，眾演員換上萬聖節服裝應節，並玩唱歌鬥高音遊戲，結果由唱家班蔣志光和黑妹勝出，龔慈恩和張振朗合照時約定下次合作演母子。

張振朗終於有個女伴

張振朗自爆年少時已崇拜龔慈恩，見大班前輩拍群戲玩得開心，自己恨與前輩演員多合作，「細個睇《西遊記》，覺得龔慈恩演觀音娘娘好靚」。黃心穎因「安心事件」避走外國，張振朗另一對手劉溫馨現身宣傳，令他感慨說：「今日終於有個女伴。」問有否聯絡心穎？他說：「不想打擾她，相信她有睇劇。」張振朗將拍新劇《踩過界》續集，聖誕在工作中度過。

龔慈恩稱劇集收視不俗，監製有計劃約食飯慶祝，女兒林愷鈴也有看，偶爾取笑她的演出。她透露近期有劇本邀她和女兒合演母女，不過女兒未必有時間，也未必想拍，而且她會令女兒有壓力。

曾偉權長期食藥減產

曾偉權爆出肺部免疫系統出問題，他不願透露太多病情，但稱身體狀况還好，需要多休息和長期食藥，所以近期減產，只會客串演出，「我日常生活說話、唱歌無問題，也有跑步做運動，但拍戲時呼吸、說話節奏會有影響，偶然會咳」。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜